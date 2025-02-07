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Важный продукт стремительно подешевеет: украинцев порадовали прогнозом

Даяна Швец
7 февраля 2025, 01:40
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Эксперты не ожидают подорожания в 2025 году.
украинская гривна, супермаркет, продукты
Цены на молочку могут упасть / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Молочные продукты могут подешеветь уже весной
  • В первом квартале 2025-го цены на молоко не вырастут

Украинцы могут не волноваться относительно подорожания молочной продукции в первом квартале 2025 года. Более того, некоторые позиции могут даже подешеветь.

Как рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур, дальнейшее развитие цен на молочный рынок после первого квартала будет зависеть от курса гривны и внешних факторов.

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"Если цены на какие-то продукты будут стимулировать экспорт, то это скажется и на внутреннем рынке", - отметил эксперт в интервью "Экономической правде".

По его словам, в первом полугодии ожидается стабилизация стоимости сырья, а производители уже начали переговоры о возможном снижении закупочных цен на молоко.

"Думаю, что цены даже будут двигаться вниз", - отметил Дидур, добавляя, что в 2025 году на рынке может появиться больше молока-сырья, что будет способствовать снижению стоимости продукции.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, цены на тепличные огурцы в Украине упали на 27%. Удешевление, по словам экспертов, объясняется низким спросом и увеличением поставок импортных огурцов.

Также в Украине подешевел лук на 12%. Так, на сегодня килограмм лука стоит 8-14 грн/кг ($0,19-0,34/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий.

Также ранее сообщалось, что цены на молочные продукты замедлили рост из-за снижения покупательной способности населения. Эксперты объясняли, за что придется платить меньше.

Больше экономических новостей:

Кто такой Арсен Дидур?

Арсен Дидур - известный украинский эксперт в сфере молочной промышленности, который занимает должность исполнительного директора Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) с июня 2021 года, сообщает latifundist.com.

Имеет значительный опыт в области сельского хозяйства и молочного производства, в частности, с 2002 по 2015 год был председателем наблюдательного совета частного акционерного общества "Куликовское молоко". Также в 2015-2020 годах работал заместителем председателя Черниговского областного совета

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