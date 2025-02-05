Доллар внезапно 'ушел на дно': НБУ установил новый курс валют

Курс доллара упал до самого низкого уровня с декабря 2024 года.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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НБУ снизил официальный курс доллара до 41,66 грн/долл., что является минимумом с декабря 2024 года

Курс евро на 6 февраля установлен на уровне 43,41 грн/евро видео дня

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара к гривне. Доллар обвалился до минимума с декабря прошлого года. Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс доллара на четверг, 5 февраля, установили на уровне 41,66 грн/долл. Гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим днем. В то же время это минимальный уровень курса с 16 декабря 2024 года, когда доллар стоил 41,607 грн.

Относительно евро, гривня ослабла. Официальный курс евро на 6 февраля составляет 43,41 грн/евро. Гривня снизилась на 29 копеек.

На межбанке курс доллара снизился на 13 копеек, достигнув значений 41,62-41,65 грн/доллар (купля-продажа). Курс евро на межбанке составляет 43,33-43,34 грн/евро.

На наличном рынке доллар также подешевел. В обменниках Украины курс доллара снизился до 41,79 грн/долл., а продажа доллара осуществляется по курсу 41,75 гривни. Курс евро в обменниках составляет 43,60 грн/евро, а для продажи - 43,39 гривни.

Курс доллара / Инфографика: Главред

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Напомним, официальный курс доллара на 5 февраля составляет 41,76 грн/долл. Курс евро вырос до 43,12 грн/евро, подорожав на 26 копеек.

Также доктор экономических наук Алексей Плотников высказал мнение, что доллар продолжит расти, а текущее снижение курса - это выгодная возможность для покупки. По его словам, в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год средний курс доллара заложен на уровне 45 грн, что указывает на возможную дальнейшую девальвацию гривни.

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине снизился после значительного роста в январе, что было обусловлено сезонными факторами, отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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