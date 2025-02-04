Доллар стремительно летит вниз: новый курс валют в банках и обменниках

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Официальный курс доллара на 5 февраля - 41,76 грн/долл., гривна укрепилась на 3 копейки
Официальный курс евро - 43,12 грн/евро, евро подорожало на 26 копееквидео дня
Официальный курс доллара на среду, 5 февраля, установили на уровне на уровне 41,76 грн/долл. Гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте НБУ.
В то же время относительно евро национальная валюта ослабила позиции. Официальный курс евро составляет 43,12 гривны за один евро, что означает подорожание европейской валюты на 26 копеек.
По состоянию на 16:00 на межбанковском валютном рынке Украины курс гривны к основным валютам установился на уровне:
- Доллар - 41,68-41,72 грн/долл;
- Евро - 43,08-43,11 грн/евро.
В обменных пунктах страны средний курс доллара утром 4 февраля снизился до 41,88 грн/долл., тогда как курс покупки составляет 41,85 грн/долл. Евро в обменниках предлагают по 43,50 грн/евро, а покупают по 43,25 грн/евро.
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Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 3 февраля, на уровне 41,73 грн/долл. Гривна укрепилась на 9 копеек.
Также доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что доллар продолжит дорожать, поэтому нынешнее снижение стоимости - возможность для покупки. По его словам, в госбюджете 2025 года средний курс доллара заложен на уровне 45 грн, что свидетельствует о дальнейшей девальвации гривны.
Как сообщал Главред, курс доллара в Украине снижается после январского роста, вызванного сезонными факторами, говорит заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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