Накопительная пенсия: вырастут ли налоги для украинцев

Предполагается, что деньги будут выделены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

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Будут ли увеличены налоги из-за накопительных пенсий / коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

В Украине введут накопительные пенсии

Пенсионная реформа не предусматривает повышение налогов

В Украине планируют ввести новую систему накопительных пенсий. В Министерстве социальной политики рассказали о том, будет ли увеличена нагрузка на налогоплательщиков.

Как отмечается, Минсоцполитики не предусматривает повышения налогов. В то же время украинцы сами смогут по собственному желанию платить дополнительный добровольный взнос.

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"Цель реформы - создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию. Отметим, что введение накопительной системы, которая является частью реформы, позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взносы не будут увеличиваться, они будут выделены из текущего Единого социального взноса (ЕСВ) и Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

"Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии", - говорится в сообщении.

Накопительные пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл, когда ожидать повышения выплат. Индексация выплат направлена на поддержку пенсионеров. Кабинет министров ожидает, что в течение года будет принято законодательство о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее с 2026 года.

Напомним, для украинцев введут накопительную пенсию. Во время работы накопительной пенсионной системы часть отчислений граждан идет на административные расходы, и чтобы уменьшить количество этого администрирования, нужно сделать качественные ИТ-сервисы.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что из зарплат ежемесячно будут отчислять 9%. Первые отчисления на накопительную пенсию могут появиться в 2026 году.

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