Уменьшение мобилизационного возраста и индексация пенсий: Зеленский выступил в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней устойчивости Украины, который состоит из десяти ключевых пунктов.

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Зеленский объяснил, что предусматривает План стойкости Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Зеленский:

Будут ли в Украине уменьшать мобилизационный возраст

Индексация пенсий в 2025 году

Будут ли в Украине выборы во время войны

Сегодня, 19 ноября, в 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней стойкости Украины. Документ, состоящий из 10 пунктов, охватывает вопросы безопасности, энергетики, финансов, производства украинского оружия и сотрудничества с международными партнерами.

Главред узнал детальнее, что предусматривают основные пункты Плана стойкости Зеленского.

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Президент отметил, что План стойкости будет детализирован при участии гражданского общества, бизнеса, деятелей культуры и экспертов.

Что входит в План стойкости Зеленского

Зеленский отметил, что справедливое завершение войны зависит от стойкости на фронте, а также во всей стране. Речь идет не только о выносливости военных, но и об объединенной работе всего общества.

"На этом этапе войны решается, кто дожмет. Или мы врага, или враг нас, украинцев. И европейцев. И всех в мире, кто хочет жить, и жить свободно и не подчиненно какому-то одному диктатору. Эта битва - она не только о Покровске, Купянске или любом нашем украинском городе, городке, селе. Не только о той или иной нашей области. Эта битва - обо всей Украине. Битва о всей Европе. О порядке или хаосе для всего мира", - сказал президент.

Он подчеркнул, что, пока мир ждет "чуда от Трампа", Украина должна не терять стойкости и работать вместе, как одно государство. Зеленский добавил, что по отдельности выиграть эту битву невозможно, но в единстве это трудно, но возможно.

"Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. Мы точно не позволим использовать наше государство в своих предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится", - подчеркнул Зеленский.

План стойкости Украины содержит 10 пунктов: 1) единство, 2) фронт, 3) оружие, 4) деньги, 5) энергетика, 6) безопасность, 7) общины, 8) человеческий капитал, 9) культурный суверенитет, 10) политика героев.

Что предусматривает План стойкости Зеленского / Инфографика: Главред

Зеленский о выборах

Президент Украины подчеркнул, что ни одна страна мира не требовала и не требует от Украины проведения выборов во время войны. "Мы все знаем, что Конституция Украины не позволит проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины. Но у нас в Украине есть некоторые люди, которые проголодались по этому настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради него. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях", - сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что это было бы губительным для страны. По его словам, Украине сначала нужен справедливый мир, после которого украинцы смогут провести справедливые выборы.

Президент также призвал к "информационной консолидации". Он подчеркнул, что граждане должны объединиться в защите реальной информационной картины. Это важно для всех, кто ценит свободу слова, понимает влияние технологического прогресса и видит, как Россия ежедневно тратит ресурсы на дезинформацию, чтобы сломать Украину и мир.

Зеленский отметил, что информационная консолидация будет способствовать укреплению "эмоциональной стойкости Украины".

Будут ли в Украине уменьшать мобилизационный возраст

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде сообщил, что система контрактов для службы в Вооруженных силах Украины изменится для граждан, которые еще не достигли мобилизационного возраста. Он отметил, что снижение мобилизационного возраста пока не рассматривается, однако будут созданы условия для тех, кто имеет желание защищать государство до достижения этого возраста.

"Министерство обороны Украины и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в Вооруженных силах Украины для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите страны", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие контракты должны включать четкую и весомую мотивационную составляющую.

О военном омбудсмене

Он также отметил, что необходимо открыто говорить о вызовах и проблемах в армии, сосредотачивая внимание на их решении и устранении причин.

"Эффективные решения возможны только при условии честного разговора. О мобилизации. О бронировании. О СЗЧ", - сказал Зеленский.

Глава государства призвал Министерство обороны и военное командование выбрать военного омбудсмена - фигуру, которая будет иметь доверие общества. Зеленский ожидает соответствующего назначения в ближайшее время.

Президент также подчеркнул важность создания в рамках Сил обороны конфиденциальных механизмов, которые позволят военным решать проблемы, связанные с нарушением их прав.

Зеленский о производстве оружия в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, заявил, что в 2025 году Украина продолжит активно развивать оборонное производство.

"Мы уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии - калибров от 60 до 155 артиллерийского калибра. Наращиваем это производство. Но так же наращиваем все, что касается наших дронов. В следующем году Украина произведет как минимум 30 тыс. дальнобойных дронов", - отметил Зеленский.

К производству дронов привлечены как государственные, так и частные украинские предприятия. Президент подчеркнул, что, как и в этом году, в 2025-м Украина выполнит все запланированные цели по изготовлению и поставке различных типов дронов. Украинские военные уже успешно используют отечественные дроны, включая FPV-дроны, для уничтожения российских разведывательных беспилотников и работают над решениями для сбивания "шахедов" с помощью FPV-дронов.

Отдельно Зеленский отметил важность развития ракетной программы, которая является ключевой составляющей оборонного потенциала Украины.

"Что касается нашей ракетной программы. Многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще "длинные" Нептуны. Уже само название говорит о задачах. И уже есть первые впечатления", - подчеркнул глава государства.

Будет ли индексация пенсий в 2025 году

Президент Владимир Зеленский во время презентации Плана стойкости в Верховной Раде заявил, что государство имеет средства для выплаты зарплат и пенсий, а также для проведения индексации пенсий в марте 2025 года

"Независимо от политической турбулентности где-либо в мире, все зарплаты и пенсии в Украине будут выплачены согласно закону. Мы имеем на это деньги, мы имеем пакет зимней поддержки для людей. В марте 2025 года, как и ежегодно, состоится индексация пенсий на уровень инфляции", - сказал он.

Зеленский добавил, что в следующем году планируется расширение ряда государственных программ поддержки бизнеса и потребителей. Он отметил, что программа "5-7-9" в прошлом году стала единственным доступным источником кредитования для бизнеса, а в этом году правительство начало переориентировать ее на инвестиционные нужды.

Об ударах РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая задача в энергетике - адаптироваться к постоянной угрозе террористических ударов со стороны России и создавать надежную защиту энергосистемы.

"О защите. Проведена колоссальная работа. Никакие детали раскрывать не будем. Закрытое приложение к этому пункту Плана стойкости будет содержать информацию с соответствующим доступом, чтобы сохранять контроль над процессами. Задача понятна. Благодаря всем формам защиты адаптироваться к постоянной угрозе российского террора. Ответственность за выполнение этой задачи - персональная", - подчеркнул глава государства, передает Главред.

По его словам, российская армия уже осуществила более тысячи обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины.

"900 целенаправленных российских атак против объектов передачи электричества. Более 220 целенаправленных российских атак против объектов генерации", - сказал он, добавив, что с начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала почти 18 ГВт энергомощностей в Украине.

Зеленский отметил, что пункт Плана стойкости, посвященный энергетике, является наиболее закрытым, поскольку Россия стремится погрузить Украину в блэкаут. Однако украинцы делают все возможное, чтобы этому противостоять.

Президент подчеркнул, что энергетика является основой жизнеспособности современной страны и занимает особое место в Плане стойкости. По причинам безопасности деталей этого пункта раскрывать даже сложнее, чем о ситуации на фронте.

Он выразил благодарность ремонтным бригадам, работникам украинских энергокомпаний и международным партнерам, которые помогают Украине преодолевать последствия российских атак на энергосистему.

О безопасности граждан и модернизации укрытий

Министерство внутренних дел Украины вводит новую систему безопасности по всей стране, в частности в школах, что, по словам президента Владимира Зеленского, станет конкурентным преимуществом Украины.

Зеленский отметил, что МВД совместно с другими институтами внедряет систему "безопасная область, безопасный город, безопасная община" на общегосударственном уровне. Ее целью является обеспечение высокого уровня безопасности в публичных пространствах, с особым акцентом на образовательные учреждения, прежде всего школы.

"Полицейский в школе - обязательно. Полицейский в обществе - обязательно. Люди должны видеть и знать, кто гарантирует им и детям безопасность", - пояснил глава государства.

Кроме того, пункт о безопасности в Плане стойкости предусматривает масштабную работу над укрытиями, в частности их модернизацию, реконструкцию и строительство новых по обновленным стандартам.

Зеленский о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания института множественного гражданства и перезапуска дипломатической службы.

"Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность - украинцы это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить это, а направить в интересах Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что реформы в сфере дипломатии охватывают как финансовые, так и кадровые аспекты.

По словам Зеленского, сейчас эти изменения разрабатываются совместно с министром иностранных дел Андреем Сибигой. До конца года планируется обновление состава украинских послов, с особым акцентом на страны G7.

О Министерстве объединения украинцев

Для укрепления связей с зарубежными украинцами будет создано Министерство объединения украинцев. Президент отметил, что кандидатуру на должность руководителя нового ведомства представят до конца года.

"Украине нужно институциональное усиление политики в отношении украинцев за рубежом, в отношении наших людей из всех волн миграции. Должны создать орган центральной исполнительной власти - Министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального многомиллионного украинского сообщества - не среди других дел, а целенаправленно. И до конца года представим на утверждение кандидатур министра", - сказал он.

Зеленский анонсировал запуск "культурного Рамштайн"

Во время презентации Плана внутренней стойкости в парламенте президент Владимир Зеленский анонсировал запуск культурного "Рамштейна" для Украины и подчеркнул важность создания собственного контента, который заменит российский.

Зеленский сообщил, что уже провел серию встреч с украинскими деятелями культуры. На одной из них был предложен формат, способный существенно обновить украинскую культурную политику.

"Фактически было предложено собрать большую культурную коалицию на регулярной основе. Всех тех, кто имеет видение культурной политики в Украине... Мы обязательно реализуем такой формат. Мы реализуем формат культурного Рамштайна для Украины", - сказал президент.

Он подчеркнул, что необходимо целенаправленно и системно создавать украинский культурный продукт, который сможет полностью вытеснить российский, особенно контент для детей. Это, по словам президента, является вопросом не только культуры, но и стойкости и безопасности. Украина должна переиграть Россию и на этом поле.

Зеленский о ветеранской политике

Зеленский также представил инициативу "Политика Героев" - программу, которая гарантирует поддержку ветеранов и их семей. Она предусматривает системную работу с ветеранами, привлечение их к государственной службе, а также запуск комплексных программ поддержки.

"Завершены подготовительные работы для запуска программы помощника ветерана. Приняты необходимые нормативные акты, выделены бюджетные средства. В следующем году запланировано обучать и оплатить труд 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов", - заверил Президент.

Кроме того, в каждом районе страны планируется создание ветеранских пространств. Уже в следующем году в общинах будет открыто не менее 80 таких центров.

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