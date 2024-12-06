Украинцам повысят пенсии: нардеп сказала, когда ожидать увеличения выплат

Индексация пенсий является частью Государственного бюджета на 2025 год, которую подписал президент Зеленский, рассказала Елена Шуляк.

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Пенсии украинцев вырастут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В марте 2025 года украинцам проиндексируют пенсии

Все социальные выплаты сохранятся видео дня

Повышение налогов в Украине не было рекордным

В марте 2025 года в Украине состоится индексация пенсий. Все социальные выплаты на следующий год сохранят в полном объеме. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.

По ее словам, повышение пенсий является частью реализации Государственного бюджета на 2025 год, который недавно подписал президент Владимир Зеленский. Бюджет на 2025 год имеет много общего с бюджетом 2024 года, поскольку основным приоритетом остаются расходы на оборону. Шуляк отметила, что большинство финансирования ВСУ покрывается за счет налогов украинского бизнеса, поскольку средства международных партнеров не направляются на эти цели.

Нардеп также опровергла слухи о рекордном повышении налогов. Она подчеркнула, что уровень налогообложения в Украине не является высоким по сравнению с другими странами Европейского Союза.

"Повышение налогов - не популярный шаг. Он может не нравиться бизнесу, он может не нравиться и работникам, потому что там есть определенное повышение военного сбора, но я не знаю другой альтернативы, каким образом воюющей стране поддерживать ее оборону", - отметила Шуляк.

Она также отметила, что, как и в предыдущие годы, социальные расходы будут одними из главных приоритетов бюджета на 2025 год. В том числе предусмотрено повышение пенсий, которое состоится в марте 2025 года.

"Несмотря на то, что полномасштабное вторжение, социальные выплаты и наши пенсионеры остаются, и это абсолютно правильно, в фокусе внимания украинского правительства. Поэтому все социальные выплаты будут сохранены и пенсии проиндексированы. Это также очень важно", - подчеркнула политик.

Шуляк добавила, что бюджет на 2025 год предусматривает существенное увеличение расходов на оборону - более 2,2 триллиона гривен, что составляет более 26% от ВВП страны. Значительная часть этих средств будет направлена на поддержку ветеранов войны.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство имеет достаточно средств для выплат зарплат и пенсий. Он подчеркнул, что все социальные выплаты будут осуществлены в соответствии с законом.

Также Зеленский анонсировал, что в марте 2025 года, как и каждый год, будет проведена индексация пенсий в соответствии с уровнем инфляции.

Как сообщал Главред, Минсоцполитики подготовило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Закон предусматривает постепенный переход к накопительным пенсиям с постепенным уменьшением ставки ЕСВ: с 22% до 15% за три года.

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Кто такая Елена Шуляк? Елена Шуляк - украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

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