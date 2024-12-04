Части украинцев выплатят почти 11 тысяч гривен зимой: как получить средства

Сумма помощи базируется на сумме минимальной потребительской корзины и покрывает трехмесячный период, отметили в УВКБ ООН.

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Часть украинцев может получить денежную помощь в размере 10 800 гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Кто может рассчитывать на финансовую помощь

Как получить деньги и какие документы необходимы

Украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Сумма поддержки составит 10 800 гривен, будет выплачиваться ежемесячно по 3 600 гривен в течение трех месяцев. Об этом говорится на сайте на ООН.

Право на получение этой финансовой помощи имеют внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые получили этот статус в течение последних шести месяцев. Также на средства могут рассчитывать лица, которые вернулись на постоянное место жительства после вынужденной эвакуации из-за войны.

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Основные условия для получения помощи:

Отсутствие других выплат от ООН или других международных организаций. Принадлежность к категории уязвимых групп населения. Ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает 5 400 гривен.

УВКБ ООН определило несколько ключевых категорий уязвимости, которые принимаются во внимание:

Семьи, члены которых имеют инвалидность или страдают от хронических заболеваний.

Одинокие отцы или матери, которые воспитывают по меньшей мере одного ребенка до 18 лет, или проживают вместе с пожилыми людьми (старше 55 лет).

Семьи, возглавляемые пожилыми людьми, или семьи, в которых пожилой человек опекает детей до 18 лет.

Как подать заявку

Заявители должны обратиться в региональные представительства УВКБ ООН для получения помощи. Для успешной регистрации в рамках программы поддержки все члены домохозяйства должны лично присутствовать во время сбора данных. Однако, если кто-то из членов семьи не может посетить центр из-за ограниченной мобильности, для таких лиц предусмотрена возможность дистанционной регистрации.

Для каждого члена семьи следует подготовить оригиналы таких документов:

Налоговый номер - идентификационный код для всех взрослых членов семьи.

- идентификационный код для всех взрослых членов семьи. Документ, удостоверяющий личность - это может быть паспорт или другие документы

- это может быть паспорт или другие документы Справка ВПЛ - в случае наличия.

- в случае наличия. Банковская карточка - гривневый счет главного заявителя, на который будут осуществлены выплаты.

- гривневый счет главного заявителя, на который будут осуществлены выплаты. Документы детей - свидетельства о рождении, если в семье есть несовершеннолетние.

- свидетельства о рождении, если в семье есть несовершеннолетние. Документы на опеку - в случае, если члены семьи имеют официально подтвержденную опеку над детьми.

- в случае, если члены семьи имеют официально подтвержденную опеку над детьми. Удостоверения или медицинские справки - если есть члены семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Выплаты для украинцев - последние новости

Напомним, 1 декабря 2024 года стартовала программа "Зимняя е-поддержка". Каждый украинец может получить 1000 грн на виртуальную карту через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры. Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, билеты на транспорт, лекарства, культурные мероприятия, книги от украинских издательств, оплату мобильной связи и задонатить на ВСУ.

Правительство вводит выплаты для малообеспеченных семей и переселенцев. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, каждая семья с детьми или взрослыми с инвалидностью I группы получит по 6500 гривен на ребенка для зимних нужд.

Также ко Дню святого Николая дети-сироты и те, кто находится под опекой, получат дополнительно по 1000 гривен. Программу финансирует ЮНИСЕФ.

Как сообщал Главред, семьи, которые эвакуировались из опасных районов, могут получить от ЮНИСЕФ 10 800 гривен на каждого члена семьи (до 5 человек, из них максимум 2 взрослых).

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Что такое управление верховного комиссара ООН по делам беженцев? Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) - организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам. Штаб-квартира - в Женеве, есть представительства во многих столицах и конфликтных точках по всему миру. Возглавляет управление Верховный комиссар ООН по делам беженцев. С 1 января 2016 года им стал Филиппо Гранди, сообщает "Википедия".

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