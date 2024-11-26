Почти 11 тысяч гривен на руки: кто может претендовать на выплаты в Украине

С вопросами по выплатам необходимо обращаться в орган социальной защиты населения в общине.

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Финансовая помощь для украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вкратце:

Перемещенные лица могут получить денежную помощь от Украины

Некоторые семьи могут получить выплату в размере 10 800 гривен

ЮНИСЕФ продолжает оказывать экстренную денежную помощь семьям с детьми, которые переехали из опасных районов в более спокойные места, где была объявлена обязательная эвакуация. Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

Согласно обнародованной информации, семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, среди которых до 2 взрослых).

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Помощь предоставляется эвакуированным семьям с детьми, которые соответствуют одному или нескольким критериям уязвимости:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья является многодетной с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец;

семья с детьми в возрасте до 18 лет является малообеспеченной.

В Минреинтеграции отмечают, с вопросами о выплатах и подачи соответствующих заявлений эвакуированным семьям с детьми необходимо обращаться в орган социальной защиты населения в общине, в которую они переместились.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, пенсионерам-чернобыльцам ежемесячно будут предоставлять доплату к пенсии в размере 2361 гривен. В бюджетном комитете Рады отметили, что это решение позволит уменьшить расходы бюджета, которые ранее составляли примерно 15 миллиардов гривен.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине с 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты к зарплате. Эти "учительские доплаты" начнут поступать в руки педагогов уже с 1 января 2025 года. Их сумма составит 1000 гривен. Уже с 1 сентября размер выплат увеличится до 2000 гривен.

В постановлении Кабинета министров Украины №1286 говорится, что с 1 января доплату к зарплате получат не только учителя. Согласно постановлению, на выплату могут рассчитывать: психологи, которые работают с учениками и помогают улучшить их психоэмоциональное состояние, руководители кружков, организующие внешкольную деятельность, воспитатели групп продленного дня.

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Что такое Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины? Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции) - министерство, является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Министерство обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам временно оккупированных территорий Украины и прилегающих к ним территорий, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), гражданам Украины, которые находятся на деоккупированных территориях (ДОТ), на территориях, которые временно оккупированы (ВОТ), украинским беженцам за рубежом и насильно депортированным гражданам Украины, пишет Википедия.

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