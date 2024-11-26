По 6500 гривен на ребенка: правительство утвердило финансовую помощь, кто ее получит

Сегодня примут соответствующее постановление, что дает старт программе.

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Финансовая помощь для украинцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Правительство приняло постановление, которое предусматривает финансовую помощь для украинцев

Некоторые семьи в Украине смогут получить по 6500 гривен на ребенка

Каждая малообеспеченная семья и переселенцев получат по 6500 гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он подчеркнул, что правительство сегодня принимает соответствующее постановление, которое дает старт этой программе.

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По его словам, детский компонент "Зимней поддержки" включает ряд позиций. Первое - это программа "Теплая зима": единовременная денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода.

"В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой", - сообщил премьер.

Шмыгаль акцентировал на том, что защита украинских детей является одной из приоритетных задач, и они в первую очередь должны получить безопасные и комфортные условия для жизни.

Он добавил, что ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно 1000 гривен на каждого ребенка.

Шмыгаль уточнил, что эту программу профинансирует ЮНИСЕФ.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, ЮНИСЕФ продолжает оказывать экстренную денежную помощь семьям с детьми, которые переехали из опасных районов в более спокойные места, где была объявлена обязательная эвакуация. Согласно обнародованной информации, семьи могут получить выплаты в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, среди которых до 2 взрослых).

Известно, что пенсионерам-чернобыльцам ежемесячно будут предоставлять доплату к пенсии в размере 2361 грн. В бюджетном комитете Рады отметили, что это решение позволит уменьшить расходы бюджета, которые ранее составляли примерно 15 миллиардов гривен.

С 1 декабря государство выплатит пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, кто получает социальную помощь, по 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". В компании "Укрпочта" сообщили, что деньги можно будет получить в их отделениях.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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