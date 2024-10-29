1000 от Зеленского: когда можно получить и на что потратить

Получить средства сможет каждый, независимо от возраста и статуса.

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Тысяча от Зеленского / Коллаж Главред, фото: diia.gov.ua, скриншот YouTube

С 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи, в рамках которой каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія".

Эта мера, предложенная Президентом Украины Владимиром Зеленским, направлена на поддержку потребительского спроса и оживление экономики страны. Экономический эксперт Алексей Кущ отметил, что такая дотация стимулирует экономику, помогая как населению, так и отечественному бизнесу.

1000 от Зеленского: как получить

Чтобы получить "тысячу от Зеленского", украинцам нужно создать виртуальную карту "Национального кэшбека" в приложении "Дія". Получить средства сможет каждый, независимо от возраста и статуса. Выплаты начнут поступать на карту с 1 декабря, и их можно будет использовать до конца зимы — в течение декабря, января и февраля.

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Эти средства выделены из бюджета за счет неосвоенных средств Минэкономики и других министерств, которые перенаправлены на поддержку населения. Деньги поступают от международных доноров, поэтому на военные нужды их использовать нельзя, хотя доступна возможность отправить эту сумму в поддержку ВСУ.

Куда можно потратить тысячу от Зеленского

По словам первого заместителя министра экономики Алексея Соболева, программа направлена на поддержку украинских производителей и услуг. Куда можно потратить 1000 гривен от государства:

Оплата коммунальных услуг — электроэнергия, отопление, вода.

— электроэнергия, отопление, вода. Билеты на транспорт — билеты на поезд Укрзализныци.

— билеты на поезд Укрзализныци. Украинские товары и услуги — лекарства, культурные мероприятия, книги от украинских издательств.

— лекарства, культурные мероприятия, книги от украинских издательств. Оплата мобильной связи — возможность оплатить услуги украинских операторов.

— возможность оплатить услуги украинских операторов. Донаты на поддержку ВСУ — можно перечислить средства волонтерам на нужды армии, такие как дроны и медицинское обеспечение.

Подобные дотации, по мнению экспертов, смогут стимулировать украинский микро- и средний бизнес, особенно в сфере услуг, где платежеспособный спрос населения ощутимо снизился в последние месяцы.

Проект "єПідтримка" Проект "єПідтримка" стартовал в декабре 2021 года. Сначала он предусматривал выплату тысячи гривен за вакцинацию против COVID-19. "Ковидную тысячу" можно было потратить на покупку книг, билеты в кино, занятия спортом и т.д. С началом полномасштабного вторжения деньги позволили перечислить на нужды украинской армии. За четыре дня украинцы отправили армии из "єПідтримки" 1,5 миллиарда гривен.

Общий срок использования 1000 гривен от государства

По предварительной информации, полученные средства будут храниться на карте до конца зимы. Если в этот срок они не будут использованы, доступ к денежной помощи будет закрыт.

Программа "1000 от Зеленского" направлена на улучшение благосостояния украинцев и оживление экономики. Этот шаг поможет повысить платежеспособный спрос, поддержать национального производителя и направить деньги на нужды, которые важны каждому гражданину страны.

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