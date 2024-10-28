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"Тысяча от Зеленского": в Украине помощь получат не все, что известно

Марина Фурман
28 октября 2024, 18:31
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Кабмин планирует юридически оформить программу выделения помощи до середины ноября.
Зеленский, деньги
Финансовую помощь получат не все / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Кому не начислят 1000 гривен
  • Когда можно будет получить деньги

С 1 декабря в Украине стартует новая программа финансовой помощи "еПоддержка", которая позволит украинцам получить по 1000 гривен. Средства смогут получить не все, пишет РБК-Украина.

Согласно обнародованной информации, помощь будет недоступна для украинцев, которые находятся за границей.

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По прогнозам правительства, учитывая предыдущие программы по поддержке населения в период COVID, к новой программе "еПоддержка" присоединится не более 15 миллионов человек.

"Те, кто сейчас живет за границей как беженцы, не будут иметь возможности получить деньги. Их перечисление будет проводиться после верификации местоположения претендента", - сообщает СМИ.

Также известно, что Кабмин планирует завершить юридическое оформление программы по предоставлению помощи украинцам до середины ноября. Это делается для того, чтобы у людей было время до 1 декабря оформить карточки "Национального кэшбэка".

Что известно о Кабинете Министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Выплаты для украинцев - последние новости

Напомним, 25 октября президент Украины объявил о новой программе поддержки, по которой каждый гражданин сможет получить по 1000 гривен. Он отметил, что средства должны поступить людям уже с 1 декабря. Эти выплаты будут доступны как взрослым, так и детям.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев сообщал, что средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, медикаментов, транспорт, мобильную связь, а также на приобретение книг и другие услуги. По его словам, эта инициатива должна поддержать бизнес в Украине.

Как ранее писал Главред, в ноябре украинские пенсионеры могут получить надбавки к своим выплатам. Лица на пенсии получат доплаты по возрасту. Надбавки также доступны для пенсионеров, которые воспитывают несовершеннолетних детей, и одиноких пожилых людей, нуждающихся в уходе.

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