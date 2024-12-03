Выплату 1000 гривен ожидают уже 4 млн украинцев: как и на что можно потратить деньги

Более 2 млн пенсионеров и людей с инвалидностью получат помощь через "Укрпочту" без дополнительных действий, заявил Игорь Смелянский.

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Более 4 млн украинцев подали зявку на получение 1000 гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/igorsmelyansky

Коротко:

Более 4 млн украинцев подали заявку на получение 1000 гривен через "Дию"

Средства можно потратить в отделениях "Укрпочты" или, когда наведается почтальон

Тысячу гривен можно потратить сразу или по частям

По состоянию на 3 декабря украинцы подали более четырех миллионов заявок на участие в программе "Зимняя е-Поддержка" через приложение "Дия". Средства украинцам не будут предоставлять наличными. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Обязательное условие получения "Зимней е-Поддержки" - это пребывание в Украине. Таким образом мы поддерживаем тех, кто остается жить и работать в нашей стране. При подаче заявки через "Дию" каждый участник подтверждает факт пребывания в Украине. После этого государство проверяет правдивость информации по реестрам Государственной пограничной службы", - подчеркнул он.

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На что можно потратить средства

Премьер-министр напомнил, что полученную тысячу гривен можно использовать на оплату коммунальных услуг, медицинских и образовательных услуг, на приобретение лекарств или сделать благотворительный взнос на нужды ВСУ. Однако донаты могут осуществляться только на счета официально зарегистрированных благотворительных организаций.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский пояснил, что получить деньги наличными невозможно. Их можно потратить непосредственно в "Укрпочте" или, когда почтальон наведается к получателю выплаты.

"Средства по программе "Зимняя е-Поддержка" не могут быть получены наличными. Однако мы поможем клиентам потратить их на оплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку отечественных изданий (как раз перед продолжением платной кампании на 2025 год) и заказ номеров украинского производства", - рассказал он.

Смелянский отметил, что тысячу гривен можно потратить сразу или по частям. В зависимости от региона, "Укрпочта" предлагает варианты, которые отвечают потребностям местных жителей.

"Если в Покровске или возле Купянской сейчас не очень актуальна оплата коммунальных платежей, то мы будем готовы помочь с пополнением мобильного, товарами к новым праздникам или лекарствами. В стационарных отделениях Укрпочты также можно воспользоваться этой поддержкой на донатах для ВСУ или на наш общий с благотворительным фондом КШЕ, которые помогают ВСУ, школам, больницам и приютам для животных", - добавил глава "Укрпочты".

Как получить выплату через "Укрпочту"

Смелянский отметил, что более 2 миллионов украинцев, которые получают пенсии и социальные выплаты через "Укрпочту", это преимущественно пенсионеры старше 60 лет и люди с инвалидностью 1 и 2 группы. "Укрпочта" имеет списки от Минсоцполитики и Минэкономики, поэтому выплата для этих категорий людей будет обеспечена.

"Не надо ничего заполнять. Не надо бежать в отделение. Мы сделали процесс максимально комфортным для наших клиентов, учитывая, что это пожилые люди, люди с инвалидностью, многие из которых живут в сельской местности и на прифронтовых территориях. Все, что нужно, - это дождаться посещения своей почтальона или своего дня получения этой пенсии в отделении, и мы поможем Вам получить помощь", - рассказал он.

По словам Смелянского, выплата будет ждать на "Укрпочте" до конца февраля 2025 года, если ее не могут получить сразу.

"Если вы уже определились, на что именно планируете потратить эти 1000 гривен, сообщите свои почтальону или оператору в отделении, и они будут готовы или добавлено заказывать товар, который вам нравится, если его вдруг нет в наличии", - отметил руководитель компании.

"Тысяча Зеленского" - главное

Напомним, 1 декабря 2024 года стартовала программа "Зимняя е-Поддержка". Каждый украинец может получить 1000 грн на виртуальную карту через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры.

Также с 4 декабря украинцы, которые получают пенсии и субсидии через "Укрпочту", начнут получать 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Почтальоны будут доставлять средства домой в определенные дни.

Как сообщал Главред, украинцы за рубежом не смогут получить денежную помощь по программе, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что те, кто оформят "тысячу Зеленского" за пределами страны, будут обязаны вернуть средства.

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