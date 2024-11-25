Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Перечень граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", будет сформирован Министерством социальной политики.

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Выплаты украинцам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Государство выплатит украинцам по 1000 гривен

Средства будут выплачивать с декабря 2024 года по февраль 2025-го

Их можно будет получить в отделениях "Укрпочты"

Государство выплатит пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, кто получает социальную помощь, по 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". В компании "Укрпочта" сообщили, что деньги можно будет получить в их отделениях.

Отмечается, что средства будут выплачивать с декабря 2024 года по февраль 2025-го, в том числе и в прифронтовых территориях, в начале месяца вместе с пенсиями и социальными выплатами.

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"Помощь смогут получить два миллиона пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы. Деньги можно будет получить через почтальонов, а также стационарные и передвижные почтовые отделения", - добавили в "Укрпочте".

Стоит подчеркнуть, что перечень граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", будет сформирован Министерством социальной политики.

Использовать помощь нужно до марта 2025 года. Деньги можно будет потратить на оплату:

коммунальных услуг и услуг мобильной связи;

приобретение продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства в отделениях "Укрпочты";

подписку на периодические издания (газеты и журналы) и почтовую продукцию.

"Благодаря разветвленной сети мы обеспечим доставку помощи от государства миллионам украинцев - пенсионерам, получателям социальной помощи, субсидий и другим - особенно в самые отдаленные села и на линию фронта. То есть там, где воспользоваться цифровыми средствами сложнее всего, или отсутствуют банковские учреждения и терминалы. Именно там живут те, кто нуждается в этой поддержке больше всего, и мы поможем им использовать эту помощь и доставим лекарства, продукты, товары, поможем оплатить коммунальные платежи", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Выплаты для украинцев - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, с 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи, в рамках которой каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія".

Также известно, что в ноябре украинцы смогут зарегистрироваться для получения финансовой помощи от УВКБ ООН. Будут работать мобильные группы благотворителей в городе Александрия Кировоградской области.

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Что такое "Укрпочта"? Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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