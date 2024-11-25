Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Мария Николишин
25 ноября 2024, 19:47
952
Перечень граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", будет сформирован Министерством социальной политики.
Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги
Выплаты украинцам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Государство выплатит украинцам по 1000 гривен
  • Средства будут выплачивать с декабря 2024 года по февраль 2025-го
  • Их можно будет получить в отделениях "Укрпочты"

Государство выплатит пенсионерам, людям с инвалидностью и тем, кто получает социальную помощь, по 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". В компании "Укрпочта" сообщили, что деньги можно будет получить в их отделениях.

Отмечается, что средства будут выплачивать с декабря 2024 года по февраль 2025-го, в том числе и в прифронтовых территориях, в начале месяца вместе с пенсиями и социальными выплатами.

видео дня

"Помощь смогут получить два миллиона пенсионеров и людей с инвалидностью I и II группы. Деньги можно будет получить через почтальонов, а также стационарные и передвижные почтовые отделения", - добавили в "Укрпочте".

Стоит подчеркнуть, что перечень граждан, которые будут получать помощь через "Укрпочту", будет сформирован Министерством социальной политики.

Использовать помощь нужно до марта 2025 года. Деньги можно будет потратить на оплату:

  • коммунальных услуг и услуг мобильной связи;
  • приобретение продуктов питания, бытовой химии, лекарств и других товаров украинского производства в отделениях "Укрпочты";
  • подписку на периодические издания (газеты и журналы) и почтовую продукцию.

"Благодаря разветвленной сети мы обеспечим доставку помощи от государства миллионам украинцев - пенсионерам, получателям социальной помощи, субсидий и другим - особенно в самые отдаленные села и на линию фронта. То есть там, где воспользоваться цифровыми средствами сложнее всего, или отсутствуют банковские учреждения и терминалы. Именно там живут те, кто нуждается в этой поддержке больше всего, и мы поможем им использовать эту помощь и доставим лекарства, продукты, товары, поможем оплатить коммунальные платежи", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Выплаты для украинцев - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, с 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи, в рамках которой каждый украинец получит по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія".

Также известно, что в ноябре украинцы смогут зарегистрироваться для получения финансовой помощи от УВКБ ООН. Будут работать мобильные группы благотворителей в городе Александрия Кировоградской области.

Читайте также:

Что такое "Укрпочта"?

Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрпочта социальные выплаты новости Украины деньги
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

19:44Украина
НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

19:43Мир
В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

19:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

"Путин" подписал смертный приговор РФ

"Путин" подписал смертный приговор РФ

Последние новости

20:39

В обменниках изменится курс доллара: чего ждать украинцам до 1 декабря

20:36

Сомелье назвал идеальную закуску для коньяка: что известно о золотом правиле "3К"

20:34

"Гнобили меня": дочь предательницы Ани Лорак публично рассказала жуткую правду

20:18

Готовим дом к зиме: какие ТОП-8 вещей необходимо постирать перед морозами

19:47

Украинцам на Укрпочте выплатят по 1000 гривен: когда и кто может получить деньги

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
19:44

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

19:43

НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

19:33

В Украине внезапно изменится погода: синоптик назвала дату потепления

19:26

Что сделать, чтобы кот не лез на елку: эксперты поделились легким решением

Реклама
19:13

Угроза для двух городов-миллионников: как РФ ответит за удар по Крымскому мостуВидео

19:11

Бактерии и запах исчезнут мгновенно: 5 способов очистить одежду из секонд-хенда

19:10

Донецкую область оккупанты "закроют" до зимимнение

19:06

Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноябряФото

19:03

Почему некоторые люди завешивают зеркала ночью: эксперты объяснили древнее верование

19:01

ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

18:50

Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦКФото

18:44

"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

18:32

Настоящее чудо для сада: что можно сделать из использованной чайной заварки

18:15

Удар по западной поддержке: над Украиной нависла угроза из Румынии - Sky News

17:54

"Армия РФ сильно изменилась": топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением

Реклама
17:53

Потеряют ли бронь трудоустроенные после 18 мая: в Минэкономики ответили

17:51

От календаря до кактуса: неожиданные вещи, которые могут принести неудачу в дом

17:39

"США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться войнаВидео

17:35

Придет несчастье: что нельзя делать 26 ноября - приметы

17:18

Соратница активиста Шабунина поддержала закон, чтобы коррупционеры избежали конфискации имущества – СМИ

17:14

Может навлечь беду: почему нельзя считать купола церкви

17:13

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024: когда лучше подстричься

17:05

Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые деталиВидео

16:53

Как сделать так, чтобы обувь не промокала: полезные советы для зимней поры

16:43

9 вещей, которые нельзя дарить: каких подарков стоит избегать, согласно этикетуВидео

16:36

США умывают руки: почему Байден разрешил Украине бить ATACMS по РФ - Снегирев

16:33

Лунный календарь на декабрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:15

В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: нардепы подали законопроект

15:56

"Есть только один выход": когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп

15:27

Кое-что обойдется вдвое дороже: как изменились цены на продукты за неделю

15:26

Кремль готовит ответ на удары ракетами ATACMS: эксперт предупредил об опасности

15:19

Елка уже не в моде: какими растениями можно заменить традиционное новогоднее дерево

15:14

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

15:13

"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

14:45

Любовный гороскоп на декабрь 2024: кому зима устроит встряску

Реклама
14:30

Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

14:21

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

14:17

Запуск межконтинентальных ракет из РФ не может проходить без ведома США - Лакийчук

14:14

"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войнуВидео

14:13

РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья

14:07

Будет сиять на весь дом: как сделать модное украшение-сосульку на елку - лайфхак

13:05

Вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине: есть ли угроза большого наступления

12:55

Угроза срыва: проведут ли "Евровидение-2025" в Швейцарии

12:48

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

12:40

Значительная часть украинцев потеряет бронь: нардеп объяснил новые правила

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять