Побили 7-летний рекорд: в Украине рванули вверх цены на популярный овощ

Украинцам приходится выложить почти 100 гривен за килограмм.

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В Украине цены на популярный овощ рванули вверх / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему в Украине подорожали томаты

Что будет с ценами дальше

На этой неделе в Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. Основной причиной подорожания стало сезонное сокращение предложения местных томатов, поскольку большинство тепличных хозяйств завершили текущий цикл выращивания этой культуры.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что в настоящее время тепличные помидоры продаются по цене 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), что на 13% выше по сравнению с концом прошлой недели, пишет Главред.

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Эти показатели стали самыми высокими на украинском рынке за последние 7 лет.

Как отмечают производители, объемы сбора томатов в отечественных теплицах остаются минимальными, что позволило продавцам поднять стоимость оставшейся продукции. При этом компенсировать дефицит за счет импортных поставок пока не удается.

Стоит подчеркнуть, что цены на тепличные помидоры в Украине сейчас на 49% выше, чем в конце ноября 2023 года.

По прогнозам участников рынка, в ближайшее время ожидается увеличение поставок томатов из Турции. С учетом завершения сезона в украинских теплицах, основное предложение овощей, скорее всего, будет формироваться за счет импортной продукции.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Украине до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

Также известно, что в Украине стабилизировались цены на овощи борщевого набора. Благодаря импорту удалось сдержать рост цен на картофель.

В то же время, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что со временем высокий спрос на товары перед зимними праздниками может вызвать повышение цен. По его словам, повышение цен на продукты будет продолжаться примерно до первой декады января.

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