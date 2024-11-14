Совсем другой вкус: эксперты призвали хранить помидоры только в одном месте

Многие люди хранят помидоры в неподходящем месте, что делает их "мягкими и мучнистыми", а также портит их сладкий, насыщенный вкус.

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Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике - где хранить помидоры / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где правильно хранить помидоры

Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике

Многие люди хранят помидоры в неподходящем месте, что делает их "мягкими и мучнистыми", а также портит их сладкий, насыщенный вкус.

Несмотря на знакомый вкус и простоту, помидоры не раз становились объектом споров. Сначала дискутировали о том, фрукт это или овощ, а теперь оказалось, что можно испортить их вкус из-за привычной ошибки хранения, передает Mirror.

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Кулинарный блогер Пит, известный как Ранний Пит на TikTok, собрал 504 000 подписчиков благодаря своим советам и рецептам. В вирусном видео он заявил, что почти многие хранят помидоры неправильно, что портит их вкус.

"Помидоры содержат фермент, который реагирует на низкие температуры. Это фактически приводит к разрушению клеточных мембран, что создает гораздо менее желанный, кашеобразный и мучнистый помидор. На самом деле чтобы получить лучший вкус томатов, их следует хранить при комнатной температуре", - говорит он.

Смотрите видео о том, как правильно хранить помидоры, чтобы были вкусными:

Пит добавил, что если помидоры начинают портиться, их можно положить в холодильник, чтобы продлить срок хранения, но перед приготовлением стоит дать им нагреться до комнатной температуры.

BBC Science подтверждает правоту Пита. Исследование 2016 года в США показало, что охлаждение помидоров на неделю снижает активность генов, которые кодируют ферменты, необходимые для синтеза летучих веществ - именно они придают томатам сложный и сладкий вкус и аромат.

"Исследование 2013 года показало, что в помидорах, которые хранились при температуре 4˚C, наблюдалось резкое снижение концентрации летучих соединений; после 30 дней хранения при такой температуре общая концентрация снизилась на 66%. Они обнаружили, что хранение при низкой температуре особенно негативно повлияло на аромат томатов, в то время как хранение при 20˚C, наоборот, привело к увеличению производства летучих соединений", - сообщает Compound Interest.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

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