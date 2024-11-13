Легче, чем кажется: как отличить натуральное сливочное масло от подделки

Проверить качество сливочного масла в домашних условиях легко, если знать несколько простых, но эффективных методов.

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Как отличить натуральное сливочное масло от подделки - простой метод / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как отличить натуральное сливочное масло от подделки

Каким должно быть настоящее сливочное масло

Какие есть методы проверки масла на подлинность

Часто качество сливочного масла остается под сомнением из-за возможного подмешивания дешевых ингредиентов, таких как пальмовое масло или маргарин. Профессиональный биохимик Глеб Репич в Instagram поделился простыми и эффективными способами, как определить настоящее сливочное масло с помощью простых методов в домашних условиях.

Главредузнал, как определить подлинность сливочного масла.

Как отличить натуральное сливочное масло от подделки

"Начните с проверки цвета", - советует Глеб Репич. Сливочное масло должно иметь однородный светло-желтый цвет.

"Если вы замечаете нехарактерные оттенки или пятна, возможно, продукт содержит другие жиры", - указывает он.

Как должно пахнуть настоящее сливочное масло

Для следующего теста эксперт рекомендует использовать горячую воду. Добавьте кусочек масла в стакан кипятка и хорошо перемешайте.

"Обязательно понюхайте раствор перед тем, как смотреть на него. Запах масла должен быть приятным, молочным, с нотами сливок", - объясняет эксперт.

Наличие посторонних, технических или пригоревших запахов может свидетельствовать о дополнительных примесях.

Как определить, натуральное сливочное масло или нет

Глеб Репич отмечает, что мутность раствора указывает на молочный белок в продукте, но этот тест не является точным показателем.

"Молочный белок может свидетельствовать о наличии молока, однако этот эффект могут создать и спред или масло с молочными компонентами, поэтому не полагайтесь на этот тест как на окончательный", - отмечает он.

Смотрите видео о том, как проверить масло в домашних условиях:

Должно ли масло растворяться в воде

Эксперт развенчивает еще один популярный миф: "Некоторые считают, что натуральное масло должно полностью растворяться в воде. Это ошибочно. Сливочное масло имеет 73% жира, который не растворяется в воде, поэтому жир плавает на поверхности - это нормально".

Как определить наличие пальмового масла в сливочном масле

Глеб Репич советует обращать внимание на текстуру и вкус продукта.

"Настоящее сливочное масло тает во рту, имеет нежный сливочный вкус и не оставляет жирной пленки, как масло. Если после смакования остается жирный осадок, вероятно, продукт содержит примеси", - советует биохимик.

Как отличить масло от маргарина

Для сравнения эксперт рекомендует провести те же тесты с маргарином. Маргарин обычно имеет химический, стойкий запах и почти прозрачный раствор после добавления в кипяток, что свидетельствует об отсутствии молочных компонентов.

Используя эти простые методы, вы сможете убедиться в качестве масла и определить, содержит ли оно лишние примеси, такие как пальмовое масло или маргарин.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

Как ведет себя настоящее сливочное масло после заморозки

Известный эксперт Элила Вольская в видео на YouTube делится простыми методами, с помощью которых можно проверить натуральность масла в домашних условиях.

Для этого достаньте масло из холодильника после 3-4 часов охлаждения и нарежьте его ножом. Натуральное масло обычно крошится, а не режется гладко.

"Если масло легко режется и оставляет жирный след на ноже, это может свидетельствовать о примеси растительных жиров, таких как пальмовое масло", - объясняет эксперт.

Смотрите видео о том, как проверить качество сливочного масла:

Как проверить сливочное масло нагреванием

Проверка с помощью огня Еще одним способом, который предлагает Элила Вольская, является нагревание масла. Положите небольшой кусочек масла на ложку и нагревайте. Натуральное масло под действием высокой температуры растает, образуя небольшие комочки, которые указывают на качество продукта.

"Если вы видите лишь желтую прозрачную жидкость без комочков, то масло, скорее всего, имеет растительные примеси", - резюмирует она.

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