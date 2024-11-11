Эксперты призвали никогда не сушить вещи в одной из комнат: в чем причина

Вы узнаете:
- Почему нельзя сушить одежду в спальне
- Где лучше всего сушить одежду
С приближением зимы и сокращением светового дня владельцы домов начинают задумываться, как сезонные изменения могут повлиять на их быт. Эксперты предостерегают от сушки влажного белья в помещении, особенно в спальнях, передает Express.
Главред выяснил, где лучше всего сушить одежду.
Специалисты отмечают, что это может вызвать рост плесени, сырость и проблемы со здоровьем. Специалисты по стирке объясняют, что мокрое белье способствует повышению влажности воздуха, что является благоприятной средой для плесени, поэтому его лучше не оставлять в комнатах, где вы проводите много времени.
"Хранение влажного белья в жилых помещениях не только способствует появлению плесени и сырости, но и может привести к респираторным заболеваниям, а еще мокрое белье может иметь неприятный запах. Спальня - одна из комнат, в которой вы проводите больше всего времени", - указывают эксперты из In The Wash
Особенно это касается спален, которые часто недостаточно проветриваются в холодный сезон и не имеют вытяжных вентиляторов, отмечает Bristol Live.
"Сушка белья в таких плохо оборудованных условиях может повысить вероятность заражения плесенью", - добавляют они.
Эксперты рекомендуют сушить белье в свободных комнатах, прачечных или гаражах. Однако в случае нехватки дополнительного пространства можно размещать сушку возле источника тепла, держа двери в другие комнаты закрытыми.
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