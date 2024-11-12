Удивительно, но гениально: для чего нужно заливать батареи водой каждый месяц

Регулярная очистка батарей не только повышает их эффективность, но и помогает поддерживать здоровый микроклимат в доме, указывают специалисты.

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Для чего нужно заливать батареи водой - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Что будет, если не чистить батарею отопления

Как помыть радиатор отопления от пыли

Как очистить чугунный радиатор отопления

Чтобы батарея обогревала комнату максимально эффективно, эксперты советуют регулярно чистить его от пыли и жира. Накопление грязи может снижать отдачу тепла и вызывать расходы на отопление. Эксперты "Sante+" поделились методом, который предусматривает использование обычной воды и хозяйственного мыла для очистки батарей.

Главред узнал, как легко и эффективно отмыть батареи отопления от грязи.

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Нужно ли чистить батареи и радиаторы от пыли - как сделать, чтобы батарея грела лучше

Эксперты отмечают, что радиатор, покрытый пылью и жиром, работает не на полную мощность.

"Грязный радиатор не излучает оптимальное количество тепла, что ведет к бесполезному расходованию энергии и повышению счетов за электроэнергию", - подчеркивают специалисты "Sante+".

Грязь на батарее также может негативно повлиять на здоровье, поскольку при нагревании она может испаряться и вызывать раздражение дыхательных путей у людей в квартире.

Как убрать грязь с батареи - как прочистить батарею отопления

Чтобы тщательно очистить радиатор, эксперты "Sante+" рекомендуют простой и доступный способ.

Они советуют, чтобы подготовить тазик для слива воды и застелить пол вокруг батареи старыми полотенцами для защиты от брызг. Используйте смесь горячей воды и хозяйственного мыла, которое помогает растворить грязь и жир.

"Горячая вода вместе с хозяйственным мылом эффективно смывает пыль и грязь, которая обычно накапливается между элементами радиатора", - отмечают эксперты.

Далее, они советуют выключить радиатор и дать ему остыть.

"Затем осторожно влейте мыльную смесь в промежутки между секциями радиатора. Грязная вода будет стекать в тазик, а вы сможете вытереть остатки влажной тряпкой", - советуют они

По словам экспертов, такую процедуру стоит проводить раз в месяц, чтобы поддерживать максимальную эффективность отопления.

Как почистить радиатор отопления от пыли - Как отмыть радиатор

Кроме того, для очистки внешней стороны радиатора эксперты из "Sante+" рекомендуют простой, но эффективный метод. Начните с сухой микрофибровой тряпки, чтобы убрать основной слой пыли, а затем обработайте поверхность смесью теплой воды, уксуса и мыла.

"Это простой, но очень действенный метод, который помогает очистить радиатор от грязи без использования агрессивных химических средств, которые могут повредить поверхность", - отмечают специалисты.

Как очистить электрический радиатор

Для электрических радиаторов специалисты советуют отключить устройство от сети и дождаться его охлаждения перед очисткой. Затем использовать пылесос и микрофибровую тряпку, смоченную в мыльном растворе, чтобы удалить грязь и остатки жира.

"Благодаря простой процедуре очистки электрических радиаторов можно значительно повысить их эффективность, а также снизить расходы на энергоресурсы", - отмечают специалисты.

Как очистить чугунный радиатор

Чугунные радиаторы требуют подобного ухода, однако важно подготовить пол вокруг устройства, застелив его полиэтиленом, чтобы избежать попадания пыли. Специалисты рекомендуют использовать перьевую щетку для труднодоступных мест, а также зубную щетку для обработки маленьких деталей.

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