Помидоры будут сладкие, как мед: чем нужно подкармливать плоды

Чтобы помидоры были не только красивыми, но и сладкими, во время выращивания их нужно подкармливать определенным образом.

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Что делать чтобы помидоры были сладкими/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Чтобы вырастить хороший урожай помидоров, нужно соблюдать ряд важных правил. А чтобы плоды были не только красивыми и сочными, но и имели сладковатый привкус, растения во время выращивания нужно подкармливать специальным образом.

Что делать чтобы помидоры были сладкими? Для этого нужна калийная подкормка, рассказывает автор YouTube-канала "Зеленая Планета", который на своем канале дает советы о садоводстве и огородничестве.

"Чтобы помидоры были не только красивые, но и сладкие, обязательно в фазе молочной спелости (это когда они становятся такими белыми, восковыми) нужно давать калийную подкормку. Такое удобрение может быть магазинным, или его можно сделать дома из золы, но удобрять таким образом помидоры нужно обязательно", - говорится в видео. видео дня

Также автор канала отметил, что с такой фазы ни в коем случае не нужно подливать томаты - как в теплице, так и на огороде.

"Если будете так делать (использовать калийную подкормку - ред.), то не важно - то ли маленький черри, то ли здоровенный салатный томат - они все будут хорошие и сладкие, как мед. Это опыт почти 15 лет выращивания томатов", - сказал автор видео.

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