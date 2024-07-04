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Какая женщина донесет больше воды: сложная загадка, которую надо разгадать за 5 секунд

Алёна Воронина
4 июля 2024, 16:48
234
Непросто будет догадаться, где именно спрятался правильный ответ. Придется быть очень внимательными к деталям.
Загадка
Надо за 5 секунд угадать, какая женщина донесет больше воды/ Bright Side

Различные головоломки и оптические иллюзии являются не только хорошим способом проверить свою внимательность, но и отличным методом, как потренировать свой мозг. Если регулярно разгадывать такие загадки, уже очень скоро вам будет удаваться щелкать их, словно орешки.

В следующей загадке нужно отгадать, какая женщина принесет больше воды, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим двух женщин, которые несут по два ведра воды на коромыслах. Но ведра у женщин неодинаковые, поэтому каждая из них сможет донести домой разное количество воды. Нужно отгадать, у кого этот объем в конечном счете окажется меньшим.

видео дня

Но задание усложняется еще и тем, что его нужно разгадать всего за 5 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Эта головоломка подтолкнет к размышлениям и станет лучшим испытанием вашего внимания к деталям.

Загадка
Надо за 5 секунд угадать, какая женщина донесет больше воды/ Bright Side

Попробуйте разгадать загадку самостоятельно. Но если вам это не будет удаваться, то правильный ответ можно подсмотреть внизу.

Разгадка: больше воды донесет девушка с меньшими металлическими ведрами, ведь у них нет дырок. А в одном из деревянных ведер, которые несет другая девушка, есть дырка, из которой скрапывает вода.

Загадка
В одном из деревянных ведер есть дырка/ Bright Side

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой лишь единицы найдут слово за 5 секунд. Придется очень хорошо постараться, чтобы заметить, где именно спрятано это слово.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти иголку в стоге сена за 8 секунд. Только очень наблюдательные люди смогут отыскать иголку, и еще и сделать это настолько быстро.

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