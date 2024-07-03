Есть 8 главных причин: почему консервированные огурцы получаются мягкими и как этого избежать

Нередко может возникать вопрос, почему соленые огурцы превратились в кашу или стали мягкими. Если придерживаться ряда правил, удастся избежать таких проблем.

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Есть ряд причин, почему консервированные огурцы получаются мягкими/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Баночка хрустящих консервированных огурчиков станет незаменимой на каждой кухне в холодную часть года. Все хозяйки и хозяева, которые занимаются консервированием овощей и фруктов летом, волнуются, чтобы заготовки получились наилучшими и оставались в хорошем состоянии как можно дольше. Но иногда бывает так: вы открыли банку и оказалось, что консервированные огурцы мягкие.

Давайте разбираться, почему консервированные огурцы получаются мягкими, и что нужно сделать, чтобы огурцы хрустели.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, почему маринованные огурцы не хрустящие, а наоборот - мягкие и не держат свою форму. Одна из причин этого, по словам Клопотенко, в неправильно подобранных для консервации плодах. Так, если вы выбираете огурцы для консервации, то нужно брать небольшие твердые плоды. Не подойдут длинные огурцы с гладкой кожурой, ведь они станут очень мягкими.

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Кроме этого, повар отметил, что соль для консервации лучше брать исключительно каменную, ни в коем случае не морскую или йодированную, ведь две последние могут способствовать брожению, поэтому огурцы долго не будут стоять.

"Также когда будете заливать банку водой, залить надо полностью, чтобы при закручивании даже вылилось немного воды. Так в банке останется минимальное количество воздуха", - отметил Клопотенко.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Почему консервированные огурцы получаются мягкими

Кроме озвученных выше, есть также следующие главные причины, почему консервированные огурцы могут становиться мягкими или превращаться в "кашу".

1. Плоды, тара или любое оборудование, которое использовались во время консервирования, были недостаточно промыты.

2. Была нарушена герметичность тары, в которой хранились огурцы, в результате чего внутрь начали попадать бактерии.

3. Если для консервирования была использована большая емкость, то огурцы, которые были на дне, могут оказаться под сильным давлением и со временем стать мягкими.

4. Была нарушена технология во время приготовления рассола. В таком случае довольно частой ошибкой является недостаточное количество соли.

5. Плоды недостаточно плотно располагаются в банке или другой емкости, которую использовали для консервирования, поэтому было нарушено соотношение огурцов и рассола.

6. Если заготовки хранились неправильно.

7. Для консервирования использовались плохие плоды. Лучше всего для таких целей брать маленькие или среднего размера твердые огурцы. При этом не подойдут перезрелые крупные плоды. Кроме этого, стоит учесть, что огурцы для консервирования должны быть свежими - желательно брать те, которые были собраны в течение суток.

8. Если к огурцам положили недостаточное количество нужных пряностей, ведь некоторые из них обладают бактерицидными свойствами и не дают быстро развиваться вредной микрофлоре.

Сколько можно хранить консервацию/ Инфографика: Главред

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