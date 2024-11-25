Кое-что обойдется вдвое дороже: как изменились цены на продукты за неделю

В фруктово-ягодном сегменте наблюдается стремительный рост цен, рассказали аналитики EastFruit.

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Цены на овощи и фрукты в Украине стремительно взлетели / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Коротко:

В Украине стабилизировались цены на овощи борщевого набора

Подорожали некоторые томаты, огурцы, цветная капуста и баклажаны

В фруктово-ягодном сегменте цены на большинство товаров выросли

В Украине стабилизировались цены на овощи борщевого набора. Благодаря импорту удалось сдержать рост цен на картофель. Больше всего подорожали томаты, огурцы, виноград и апельсины. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, оптовые цены на картофель удерживаются на уровне 20-28 гривен за килограмм. Цены на другие овощи борщевого набора также стабилизировались: морковь стоит 20-23 грн/кг, белокочанная капуста - 20-25 грн/кг, свекла - 13-15 грн/кг, репчатый лук - 10-15 грн/кг.

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Однако некоторые овощи подорожали. Томаты выросли в цене с 50-70 грн/кг до 80-85 грн/кг. После временного снижения неделю назад снова подорожали тепличные огурцы - с 90-110 грн/кг до 95-135 грн/кг. Цены на цветную капусту также выросли - с 70-100 грн/кг до 100-110 грн/кг, а баклажаны подорожали с 50-55 грн/кг до 55-60 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте цены на большинство товаров также выросли. Виноград подорожал почти вдвое - с 80-125 грн/кг до 125-280 грн/кг. Дороже стали и цитрусовые: апельсины подорожали с 50-75 грн/кг до 70-90 грн/кг, а лимоны - с 53-60 грн/кг до 55-75 грн/кг. Также выросли цены на гранат, которые поднялись с 85-105 грн/кг до 90-110 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, цены на овощи, мясо, яйца и масло в Украине будут продолжать расти и зимой, и весной. Овощи будут дорожать из-за проблем с их хранением, а импорт добавит стоимости.

Также в Украине наблюдается снижение цен на морковь, сообщили аналитики EastFruit. Сейчас морковь отгружают по 15-23 грн/кг, что на 21% дешевле по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине резко подскочили в ноябре, но в первые две недели декабря будут оставаться на текущем уровне. В то же время высокий спрос на товары перед праздниками может повлечь повышение цен, особенно на мясо, копчености, рыбу и яйца.

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