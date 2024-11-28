До конца года в Украине вырастет цена на базовый продукт: сколько будет стоить

Цена на хлеб вырастет из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

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Цены на хлеб / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине вырастет цена на хлеб и кондитерские изделия

Речь идет о подорожании на 10-15%

Минимальная цена может быть не менее 35 гривен за килограмм

В Украине до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику. Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в комментарии "Суспільному".

По его словам, речь идет о подорожании на 10-15%.

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"Речь идет о необходимости подорожания в пределах 10-15%. Минимальная отпускная цена должна быть не менее 35 гривен за килограмм. Все, что ниже, это фактически ниже себестоимости и предприятие не может в таком режиме работать долго. Вымываются оборотные средства и придет к тому, что предприятие не сможет платить за сырье, зарплату, энергоносители. То есть, вынуждены будут остановиться", - сказал он.

Дученко подчеркнул, что цены на хлеб росли уже на 5-10% в течение лета и в начале осени. Речь идет, в частности, о сортах массового потребления - пшеничный и батон. Они пользуются наибольшим спросом.

"В начале лета хлебники заявляли о значительном, как по мне, подорожании. Речь шла даже о 30%. Но за лето и осень плавное произошло подорожание, но не на такой процент, как хлебники заявляли. За этот период дорожали основные составляющие, сырье. В первую очередь это касается муки, энергоносителей, зарплата. Все эти факторы влияют на себестоимость хлеба. Логистика занимает значительную часть себестоимости", - отмечает он.

Кроме того, в Украине прогнозируют не только подорожание хлеба, но и кондитерских изделий. Все потому, что цена хлеба зависит и от урожая зерновых. Хватит ли сырья для внутреннего рынка, будет известно весной.

"Министерство аграрной политики уверяет, что контролируется вывоз зерна на экспорт и для внутреннего рынка продовольственного зерна должно быть достаточно. Но производители зерна сегодня видят тренды по росту цены, они его просто придерживают. И на сегодняшний день больших предложений по зерну II-III класса на рынке, к сожалению, мало. Из-за дефицита предложений увеличивается его цена", - подытожил Дученко.

Как хранить хлеб / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Украине внезапно подорожают сигареты. Минимальная стоимость пачки уже в 2025 году может быть на уровне 130 грн. Это связано с призывом Европейской комиссии увеличить акцизные ставки на табачные изделия, чтобы гармонизировать их с европейскими.

В то же время, в Украине стабилизировались цены на овощи борщевого набора. Благодаря импорту удалось сдержать рост цен на картофель.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что цены на продукты в Украине в ноябре резко подскочили, однако в первые две недели декабря стоимость продукции будет удерживаться на текущем уровне.

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Что такое Всеукраинская ассоциация пекарей? Всеукраинская ассоциация пекарей - действующий ассоциативный орган, созданный для координации совместных действий в направлении усиления рыночных позиций предприятий-членов Ассоциации, активной защиты и лоббирования их интересов на всеукраинском и региональных уровнях. Со времени основания Всеукраинская ассоциация пекарей ведет активную деятельность по защите интересов не только предприятий-членов ВАП, но и всей хлебопекарной отрасли.

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