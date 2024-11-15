Куриные яйца будут 'резко' дорожать: каких цен ждать украинцам в декабре

Главное:
- За последний месяц цена на яйца выросла почти на 20%
- Рост спроса будет стимулировать рост цен
- С середины декабря начнется новый рост цен на яйца, как минимум, на 10%
На первую декаду ноября 2023 года десяток яиц стоил 61 грн. На сегодняшний день десяток яиц стоит в разных супермаркетах по-разному, но в целом можно найти десяток за 63 грн. Если яркая обертка, хорошая упаковка, то оно может стоить и 70, и 72 грн. Об этом сообщил эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире "Украинского радио".
По его словам, цены на яйца пошли вверх и за последний месяц динамика роста практически 20%.
Эксперт также назвал несколько причин подорожания:
- Повышение себестоимости из-за роста цен на комбикорм: в этом году из-за неурожайности и меньших объемов зерновых (кукурузы в частности) стоимость корма выросла, что повысило затраты на содержание птиц на фабриках.
- Сезонное влияние: с начала холодов уменьшается производство яиц в домохозяйствах, что снижает общее предложение яиц на рынке и стимулирует рост цен.
Пендзин добавил, что перед праздниками, как правило, резко возрастает спрос на яйца.
"Рост спроса однозначно будет стимулировать рост цен на праздники. Мы с вами увидим рост цен в дальнейшем. Сейчас будет небольшое замедление роста и где-то примерно с середины декабря у нас начнется рост цен на яйца. Мы ожидаем рост, как минимум, на 10%. Вполне вероятно, что яйцо самое дешевое накануне праздников рождественских будет стоить 70 плюс. Это если не будет каких-то там неожиданных форс-мажоров", - подчеркнул он.
Цены в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, уже в ноябре цены на хлеб в Украине могут вырасти еще на 10-15%. Связано это с подорожанием основных составляющих производства.
Также известно, что в этом году урожай овощей не порадовал украинских фермеров. В частности, урожай капусты оказался просто катастрофическим, поэтому цена на нее начинает расти.
Кроме того, в этом году цены на картофель в Украине значительно повысились из-за засухи. Однако оснований для резкого повышения стоимости до 50 грн нет, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
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Кто такой Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
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