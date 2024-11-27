170 грн за пачку: в Украине внезапно взлетят цены на сигареты

Главное:
- Украина повысит акцизные ставки на табачные изделия
- Стоимость пачки сигарет может вырасти вдвое
В Украине внезапно подорожают сигареты. Минимальная стоимость пачки уже в 2025 году может быть на уровне 130 грн. Это связано с призывом Европейской комиссии увеличить акцизные ставки на табачные изделия, чтобы гармонизировать их с европейскими. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения ЕС в 2024 году.
Сейчас акцизная ставка на табачные изделия в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук. Тогда как в странах ЕС налог на сигареты превышает 90 евро и достигает 177 евро на 1000 штук.
"Что касается акцизных сборов на табачные изделия, то Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. Дальнейшего согласования требуют различные категории табачных изделий и ставки акцизного сбора, применяемые в соответствии с нормами ЕС", - сказано в отчете ЕК.
Таким образом, стоимость сигарет в Украине может вырасти почти в половину:
- 2024 год - 92,8 грн за пачку;
- 2025 год - 127,4 грн за пачку;
- 2026 год - 142,1 грн за пачку;
- 2027 год - 155,8 грн за пачку;
- 2028 год - 173,6 грн за пачку.
Соответствующий законопроект №11090 был подан премьер-министром Денисом Шмыгалем в Раду 18 марта. Его планируют рассмотреть в декабре этого года. Законопроект предусматривает:
- перевод ставок акцизного налога на табачные изделия в евро;
- продление действующего акцизного графика до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, установленного в ЕС (90 евро за 1000 штук сигарет);
- имплементацию европейской практики по налогообложению ТИЭН в части дифференциации акцизных ставок по сравнению с сигаретами.
Норму о росте акцизов на сигареты уже заложили в проекте бюджета на 2025 год. Ожидается, что это принесет госбюджету 21,7 млрд грн.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, цены на овощи, мясо, яйца и масло в Украине будут продолжать расти и зимой, и весной. Овощи будут дорожать из-за проблем с их хранением, а импорт добавит стоимости.
Также в Украине наблюдается снижение цен на морковь, сообщили аналитики EastFruit. Сейчас морковь отгружают по 15-23 грн/кг, что на 21% дешевле по сравнению с прошлой неделей.
Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине резко подскочили в ноябре, но в первые две недели декабря будут оставаться на текущем уровне. В то же время высокий спрос на товары перед праздниками может повлечь повышение цен, особенно на мясо, копчености, рыбу и яйца.
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