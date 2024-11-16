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"В мире - дефицит": зимой в Украине стремительно "взлетят" цены на важные продукты

Руслана Заклинская
16 ноября 2024, 17:38
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Украинцев ждет новая волна подорожания продуктов зимой и весной.
'В мире - дефицит': зимой в Украине стремительно 'взлетят' цены на важные продукты
Цены на продукты рванут вверх / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Цены на овощи, мясо, яйца и масло в Украине будут продолжать расти зимой и весной

  • Овощи будут дорожать из-за проблем с хранением и импортом

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  • Подсолнечное масло может подорожать из-за низкого урожая подсолнечника

Цены на овощи, мясо, яйца и подсолнечное масло в Украине будут продолжать расти. Стоимость этих категорий продуктов будет повышаться не только зимой, но и весной. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"Овощи будут дорожать, потому что их негде сохранить. Потом по овощам, я думаю, мы увидим еще и импорт весной. Потому что многое сгниет, потеряет свое качество, магазины его не захотят класть к себе на полки, и поедет импорт. Импорт будет куплен за евро и, разумеется, цена будет достаточно высокой", - пояснил он.

Увеличение стоимости мяса и яиц, по мнению Соломчука, будет продолжаться из-за повышения цен на пшеницу, кукурузу и сою на мировых биржах. В свою очередь, это повышает цены на комбикорма.

Кроме этого, весной также может быть значительное подорожание подсолнечного масла. Ведь в регионах, где выращивали подсолнечник, была засуха, которая повлияла на урожай.

"Из-за того, что в традиционных регионах, южных, восточных, где было всегда засеяно много подсолнечника, были засухи. Аграрии собирали с гектара от 300 до 700 килограмм. Кроме того, в зернах гораздо меньше масличность. Подорожание будет. Вообще, на сегодня, можно сказать, дефицит подсолнечного масла в мире, его не хватает", - отметил нардеп.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, за последний месяц цены на яйца выросли на 20%. На начало ноября десяток яиц стоил 61 грн, а сейчас цена варьируется от 63 грн до 72 грн в зависимости от упаковки.

Также в этом году урожай овощей в Украине оказался слабым, катастрофическим стал урожай капусты. По словам агронома Андрея Марущака, аномальная жара прошлым летом сильно повлияла на урожай овоща, поэтому цены на капусту будут только повышаться.

Как сообщал Главред, на этой неделе украинские фермеры снизили цены на лук из-за роста предложения и снижения спроса. Цены колеблются от 8 до 14 грн/кг, что на 13% дешевле по сравнению с прошлой неделей.

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Кто такой Дмитрий Соломчук?

Соломчук Дмитрий Викторович (род. 1 октября 1980, Ровно) - украинский политик, народный депутат Верховной Рады IX созыва от политической партии "Слуга народа", бывший заместитель руководителя фракции в парламенте, пишет Википедия.

Является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. В парламенте отстаивает интересы малых и средних фермеров.

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