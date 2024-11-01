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Инфляция набирает обороты: в Украине ожидается ускоренный рост цен

Марина Фурман
1 ноября 2024, 00:45
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Ситуация с инфляцией может измениться весной следующего года.
Инфляция набирает обороты: в Украине ожидается ускоренный рост цен
В Украине выросла инфляция / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

  • Вследствие инфляции начнут расти цены
  • Цены выросли из-за плохих урожаев
  • Инфляция начнет снижаться в 2025 году

В Украине инфляционные процессы набирают обороты, и ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы. Однако весной 2025 года рост цен начнет постепенно снижаться. Об этом во время брифинга сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

По его словам, в сентябре инфляция ускорилась до 8,6% в годовом измерении и, по оценкам НБУ, в дальнейшем росла в октябре.

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"Усиление ценового давления во втором полугодии 2024 года было ожидаемым и предполагалось предварительными прогнозами НБУ. В то же время рост показателей как потребительской, так и базовой инфляции оказался выше, чем прогнозировалось", - сказал он.

По мнению Пышного, основной причиной такого роста цен стала более высокая стоимость на продукты из-за худших, чем ожидалось, урожаев сельскохозяйственных культур. Это привело к подорожанию сырья для пищевой промышленности.

При этом глава НБУ добавил, что весной 2025 года инфляция начнет замедляться. Этому будет способствовать:

  • взвешенная монетарная политика НБУ;
  • ослабление внешнего ценового давления;
  • улучшение ситуации в энергосекторе и увеличение урожаев.

Кто такой Андрей Пышный?

Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022 года. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ноябре в Украине прогнозируется существенное повышение цен на отдельные продукты. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий объяснил, что поднятия цен следует ожидать на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия.

Также Тарас Высоцкий сообщал, что в этом году цены на картофель в Украине значительно повысились из-за засухи. Однако оснований для резкого повышения стоимости до 50 грн нет.

Накануне стало известно, что яблоки сейчас предлагаются к продаже в диапазоне 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии.

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