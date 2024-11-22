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На 21% дешевле, чем неделей ранее: в Украине снизилась цена на популярный овощ

Марина Фурман
22 ноября 2024, 01:20
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Причиной снижения цен на морковь является сезонное увеличение предложения на фоне достаточно сдержанного спроса на эту продукцию.
морковь
Почему упал спрос на морковь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой овощ в Украине снизился в цене
  • Почему спрос на морковь остается невысоким

В Украине прослеживается тенденция снижения цен на морковь. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам производителей, спрос на морковь сегодня остается достаточно невысоким: оптовые компании ведут закупки по мере надобности, предпочитая не складывать продукцию на длительное хранение, что негативно сказывается на общем уровне цен.

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"Так, на сегодня производители отгружают морковь по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей, что в среднем на 21% дешевле чем неделей ранее.", - говорится в отчете.

Аналитики предполагают, что причиной снижения цен на морковь - сезонное увеличение предложения на фоне достаточно сдержанного спроса на эту продукцию.

В то же время, несмотря на ценовое снижение, сегодня морковь в Украине стоит в среднем в 2,4 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, цены на овощи, мясо, яйца и масло в Украине будут продолжать расти. Стоимость этих категорий продуктов будет повышаться не только зимой, но и весной. Увеличение стоимости мяса и яиц, по мнению Дмитрия Соломчука, будет продолжаться из-за повышения цен на пшеницу, кукурузу и сою на мировых биржах. В свою очередь, это повышает цены на комбикорма.

Также известно, что в этом году урожай овощей не порадовал украинских фермеров. В частности, урожай капусты оказался просто катастрофическим, поэтому цена на нее начинает расти.

Кроме того, в этом году цены на картофель в Украине значительно повысились из-за засухи. Однако оснований для резкого повышения стоимости до 50 грн нет, такое мнение высказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

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