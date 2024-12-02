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Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор "Укрпочты" объяснил, как получить средства

Руслана Заклинская
2 декабря 2024, 09:40
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Украинцы, которые получают пенсии и субсидии через "Укрпочту", получат 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка", рассказал Игорь Смелянский.
Выплата 1000 гривен стартовала: гендиректор 'Укрпочты' объяснил, как получить средства
Как получить тысячу гривен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • С 4 декабря украинцы, которые получают пенсии через "Укрпочту", получат 1000 грн
  • Наличными "Укрпочта" средства не будет предоставлять
  • Деньги можно потратить на коммунальные услуги, продукты, лекарства или товары украинского производства

С 4 декабря 2024 года в рамках программы "Зимняя еПоддержка" украинцы, которые обычно получают пенсии и субсидии через "Укрпочту", получат 1000 гривен. Механизм выплаты будет максимально удобным - не нужно писать заявления или идти в отделение. Об этом рассказал в эфире телемарафона генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"У каждого из этих людей есть свой день. То есть, не надо за один день всем приходить, создавать очереди. Как и обычно, если к дому приходила почтальон и приносила пенсию, точно так вы можете подождать почтальона в свой день. Она придет, вы решите, именно как вы будете тратить эту тысячу гривен - или на коммунальные платежи, или на продукты, или на лекарства, или на какие-то другие товары украинского производства. И "Укрпочта" сможет вам их доставить. Поэтому, максимально простой и удобный процесс для людей", - пояснил он.

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Смелянский отметил, что особое внимание уделят жителям прифронтовых территорий, где "Укрпочта" является единственным способом получить и потратить помощь.

Кто может получить средства через "Укрпочту"

По его словам, средства зимней поддержки можно использовать в течение трех месяцев - декабрь, январь, февраль. Всего примерно 2,1-2,2 миллиона человек получат эту помощь через "Укрпочту", начиная с 4 декабря. Также Смелянский уточнил, что для тех, кто не имеет "Дії", зимнюю поддержку получить через "Укрпочту" пока невозможно.

"Согласно текущим правилам, через "Укрпочту" могут получать люди старше 60 лет, инвалиды 1 и 2 категории, которые получают пенсии и субсидии через "Укрпочту". Если вы получаете эти пенсии и субсидии через банк, вы старше 65 лет, то можете обратиться в свой банк и они должны вам помочь. Другое дело, что люди могут потратить эту тысячу гривен, если они уже получили на карточку, через "Укрпочту" на украинские товары", - пояснил Смелянский.

В то же время он подчеркнул, что выплаты не осуществляются наличными. По его словам, это условная сумма, которую граждане должны потратить на определенные правительством услуги.

"Мы их запрограммировали через наши терминалы, для того, чтобы был контроль. И, таким образом, люди которые получат эту тысячу гривен, смогут ее потратить", - добавил он.

По данным Министерства экономики Украины, от украинцев за сутки поступило 2 500 000+ заявок на получение 1000 гривен. На детей подали 551 000+ заявлений

"64% пользователей женщины, 36% мужчины", - отметили в Минэкономики.

Тысяча от Зеленского - главное

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине стартует новая программа государственной помощи. Каждый украинец сможет получить по 1000 гривен на виртуальную карту через приложение "Дія".

Оформить выплату можно через "Дію", "Укрпочту" или банки-партнеры. Средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, медицинские услуги, образование, транспорт и благотворительность, включая донаты на ВСУ. Заявку можно подать через "Дію" до февраля 2025 года, а средства использовать до конца 2025 года.

Как сообщал Главред, государство выплатит 1000 гривен пенсионерам, людям с инвалидностью и получателям социальной помощи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Выплаты будут проводиться с декабря 2024 по февраль 2025 года через отделения "Укрпочты", почтальонов и передвижные почтовые отделения, в частности в прифронтовых зонах.

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