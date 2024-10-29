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Когда украинцы получат "тысячу Зеленского": в Кабмине дали четкий ответ

Руслана Заклинская
29 октября 2024, 14:35
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Программа выплат для украинцев охватывает не только взрослых, но и детей, отметил Денис Шмыгаль.
Когда украинцы получат 'тысячу Зеленского': в Кабмине дали четкий ответ
Как и когда можно будет потратить тысячу от Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Denys_Smyhal

Главное из заявления:

  • В течение зимы украинцы смогут подавать заявки на получение 1000 гривен
  • Деньги можно будет потратить в течение 2025 года
  • Один из родителей может заказать выплату для каждого ребенка на свой счет

Заявки на участие в программе "Зимняя еПоддержка" можно будет подавать через приложение "Дія" в течение зимы. Участники программы получат по тысяче гривен, которые можно будет потратить на украинские товары и услуги в течение 2025 года. Об этом во время заседания правительства 29 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей. Первый шаг уже инициирован Президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней еПоддержки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров", - отметил он.

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Шмыгаль пояснил, что заявку на получение средств можно будет подать в течение зимы через мобильное приложение "Дія". Деньги украинцам поступят на карточку Национального кэшбэка.

"Человек сможет потратить средства в течение 2025 года", - добавил премьер-министр.

Как оформить выплату на ребенка

Шмыгаль отметил, что эта программа охватывает не только взрослых, но и детей. По его словам, один из родителей сможет заказать выплату на свой счет для каждого ребенка.

Как и в первом случае, заявку на получение тысячи гривен нужно подать через приложение "Дія". Впоследствии средства поступят на карточку Национального кэшбека.

Премьер отметил, что программа имеет три основные цели: материальная поддержка социально уязвимых граждан, активизация внутреннего спроса на украинские услуги и демонстрация единства общества для победы Украины. По его словам, программа ориентирована именно на услуги, которые предоставляет украинский малый и средний бизнес.

"Один из вариантов как потратить средства по программе еПоддержка - задонатить на украинскую армию. Таким образом часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", - подчеркнул Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации.

До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Тысяча от Зеленского - что известно о выплате

Напомним, 25 октября президент Украины анонсировал новую программу поддержки, в соответствии с которой каждый гражданин сможет получить по 1000 гривен. В своем выступлении он подчеркнул, что эти средства будут начислены уже с 1 декабря.

Каждый гражданин получит по 1000 гривен на карту "Национального кэшбэка". Средства можно будет использовать в течение декабря, января и февраля на оплату коммунальных услуг, медикаментов, транспорта, мобильной связи, книг и других услуг.

Как сообщал Главред, помощь будет недоступна для украинцев, которые находятся за границей. Кабмин планирует завершить юридическое оформление программы до середины ноября, чтобы украинцы успели оформить карты "Национального кэшбэка" до начала выплат.

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