Дорожает второй день подряд: сколько теперь стоит доллар

Курс доллара в продаже прибавил 6 копеек.

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Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Средний курс продажи доллара - 41,65 грн

Официальный курс валюты на уровне 41,3292 гривны за доллар

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта также подорожала. Об этом говорится в сообщении Минфин.

Отмечается, что во вторник, 29 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке, а в продаже прибавил 6 копеек. Ситуация с курсом евро - идентичная.

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Курс валют в Украине

В частности, средний курс продажи доллара в Украине - 41,65 грн, курс евро - 45,25 грн.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,15 гривны, евро по 44,55 гривны.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,40-41,42 грн/доллар (купля-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара / фото: Минфин

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 29 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3292 гривны за 1 доллар (+0,0157 грн).

Курс евро составит 44,6975 гривен за 1 евро (-0,0161 грн).

Курс доллара в банках

Курс доллара / фото: Минфин

Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн.

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил. что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.

Кроме того, Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

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