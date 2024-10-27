Почти 100 гривен за килограмм: цены на популярный овощ резко выросли

Рост цен на овощ остановится только с началом поставок в Украину первых объемных партий огурцов с внешних рынков.

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Цены на огурцы "бьют" по карману / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Цены на огурцы в Украине продолжают расти. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По словам операторов рынка, цены на огурцы растут из-за их дефицита в стране. Местные комбинаты имеют очень мало этой продукции, что повышает ее стоимость. В то же время спрос на тепличные овощи со стороны покупателей остается сдержанным, но при этом стабильным.

Согласно данным аналитиков, ближе к выходным огурцы будут стоить в диапазоне 80-100 грн/кг ($1,94-2,42/кг), что в среднем на 24% дороже, чем в конце прошлой недели.

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При этом эксперты не исключают, что тепличные комбинаты будут и в дальнейшем предпринимать попытки повышать цены на свою продукцию при условии сохранения текущих темпов сбыта. По их мнению, рост цен в этом сегменте остановится лишь с началом поставок в Украину первых объемных партий огурцов с внешних рынков.

Следует отметить, что нынешние цены на тепличные огурцы в Украине являются самыми высокими, как минимум, за последние 7 лет мониторинга. Положительные ценовые тенденции в этом сегменте удерживаются на рынке уже третью неделю подряд.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ноябре в Украине прогнозируется существенное повышение цен на отдельные продукты. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий пояснил, что поднятия цен следует ожидать на фрукты, овощи и хлебобулочные изделия.

Также цены на яблоки в Украине продолжают расти. Очередное подорожание объясняется сокращением предложения фруктов зимних сортов, хотя спрос остается высоким.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщал, что цены этой осенью вырастут на молочные продукты и овощи. Кроме того, стоит ждать повышения цен на яйца и курятину.

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