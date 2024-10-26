Украинцы получат 'тысячу от Зеленского' в декабре: куда начислят и на что можно потратить

Программа охватывает всех граждан независимо от возраста или социального статуса, рассказали в Минэкономики.

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Куда начислят выплату и на что ее можно потратить / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Коротко о выплате:

Тысячу гривен может получить каждый украинец с 1 декабря

Выплату начислят на карту "Национального кэшбэка"

Деньги будут "маркированными", то есть их можно потратить на определенные вещи

В Украине стартует новая программа выплат, в рамках которой каждый гражданин получит по 1000 гривен. Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбека", которую можно оформить через приложение "Дія". Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона.

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію", - рассказал он. видео дня

Соболев уточнил, что деньги можно потратить на оплату коммунальных услуг, медикаментов, транспорт, мобильную связь, а также на приобретение книг и другие услуги. По его словам, эта инициатива должна поддержать бизнес в Украине.

"Это дополнительно поддержит микро и средний бизнес, украинский собственно. Эти деньги "маркированные". То есть есть определенный круг, куда их можно направить. Но также можно их задонатить на ВСУ", - пояснил первый заместитель министра экономики Украины.

Кроме того, выплаты можно оформить и на детей.

Что такое "Дія"? "Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне. Уже сейчас в приложении можно получить следующие услуги: оплата штрафов за нарушение ПДД;

оплата долгов по исполнительным производствам;

возможность делиться копиями цифровых документов;

проверка действительности цифровых документов другого человека.

Откуда возьмут средства на выплаты

С декабря украинцы начнут получать единовременную финансовую помощь в размере тысячи гривен, которую анонсировал президент Украны. Для выплат используют средства, которые были ранее выделены для других государственных программ, пояснил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

"Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие - нельзя направлять на военные расходы", - отметил он.

Соболев подчеркнул, что новых средств из бюджета выделять не будут. По его словам, точную сумму, в которую обойдется государству эта программа, пока трудно назвать.

"Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "еПоддержки" во время "ковида" стоила 8 млрд гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой", - добавил Соболев.

Выплаты для украинцев - последние новости

Напомним, 25 октября президент Украины объявил о новой программе поддержки, по которой каждый гражданин сможет получить по 1000 гривен. Он отметил, что средства должны поступить людям уже с 1 декабря. Эти выплаты будут доступны как взрослым, так и детям.

Также молодые предприниматели до 25 лет теперь могут подавать заявки на гранты до 150 тысяч гривен для открытия собственного бизнеса в рамках программы "Власна Справа". Заявку можно подать через портал "Дія", сообщила первый вице-премьер Украины и министр экономики Юлия Свириденко.

Как сообщал Главред, в ноябре украинские пенсионеры могут получить надбавки к своим выплатам. Пенсионеры получат доплаты по возрасту. Надбавки также доступны для пенсионеров, воспитывающих несовершеннолетних детей, и одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе.

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