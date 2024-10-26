Рекордные цены для Украины: стоимость популярного овоща стремительно растет

Главное:
- Продавцы имеют возможность повышать цены на огурцы и в дальнейшем
- Импортеры рассматривают возможность закупать огурцы в Турции
В Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти уже третью неделю. Это происходит из-за дефицита овощей в стране, поскольку в местных комбинатах предложение огурцов очень ограничено.
Как сообщили аналитики EastFruit, при этом спрос среди украинцев на огурцы не снижается, а цена на этот овощ, скорее всего, будет расти и дальше. Предварительно, огурцы в ближайшие дни будут реализовывать по 80-100 гривен за килограмм.
Это в среднем на 24% дороже, чем в конце предыдущей недели. А если сравнивать со статистикой цен за предыдущие несколько лет - стоимость огурцов по состоянию на конец октября 2024 года является самой высокой за последние 7 лет мониторинга.
Что интересно, импортеры уже готовятся массово закупать огурцы в других странах, в частности Турции, чтобы компенсировать сокращение предложений из украинских хозяйств.
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Рост цен в Украине - что известно
Напомним, что в Украине в последнее время значительно подорожали яблоки и картофель, однако в Кабмине предупредили, что вскоре стоит ждать повышения и на некоторые другие продукты.
Ранее экономист Олег Пендзин рассказал Главреду, что картофель вырос в цене уже почти на 70%, а борщевая группа на 40-45%. В дальнейшем сложно спрогнозировать, насколько вырастут в стоимости эти продукты. Все будет зависеть от макроэкономического финансирования и стабильности гривны относительно доллара и евро.
Накануне стало известно, что яблоки сейчас предлагаются к продаже в диапазоне 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии. Это в среднем на 13% дороже, чем буквально неделю назад.
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