Рекордные цены для Украины: стоимость популярного овоща стремительно растет

Несмотря на рост цены, спрос на огурцы остается стабильным, хоть и сдержанным.

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Цена на огурцы бьет рекорды за последние 7 лет / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Продавцы имеют возможность повышать цены на огурцы и в дальнейшем

Импортеры рассматривают возможность закупать огурцы в Турции

В Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти уже третью неделю. Это происходит из-за дефицита овощей в стране, поскольку в местных комбинатах предложение огурцов очень ограничено.

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Как сообщили аналитики EastFruit, при этом спрос среди украинцев на огурцы не снижается, а цена на этот овощ, скорее всего, будет расти и дальше. Предварительно, огурцы в ближайшие дни будут реализовывать по 80-100 гривен за килограмм.

Это в среднем на 24% дороже, чем в конце предыдущей недели. А если сравнивать со статистикой цен за предыдущие несколько лет - стоимость огурцов по состоянию на конец октября 2024 года является самой высокой за последние 7 лет мониторинга.

Что интересно, импортеры уже готовятся массово закупать огурцы в других странах, в частности Турции, чтобы компенсировать сокращение предложений из украинских хозяйств.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Рост цен в Украине - что известно

Напомним, что в Украине в последнее время значительно подорожали яблоки и картофель, однако в Кабмине предупредили, что вскоре стоит ждать повышения и на некоторые другие продукты.

Ранее экономист Олег Пендзин рассказал Главреду, что картофель вырос в цене уже почти на 70%, а борщевая группа на 40-45%. В дальнейшем сложно спрогнозировать, насколько вырастут в стоимости эти продукты. Все будет зависеть от макроэкономического финансирования и стабильности гривны относительно доллара и евро.

Накануне стало известно, что яблоки сейчас предлагаются к продаже в диапазоне 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), в зависимости от сорта, качества и объема партии. Это в среднем на 13% дороже, чем буквально неделю назад.

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