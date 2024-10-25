Тысяча гривен каждому человеку: с 1 декабря заработает новая программа - Зеленский

Президент анонсировал создание новой программы поддержки для всех украинцев.

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Зеленский выдачу по 1 тысяче гривен каждому украинцу / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Главные тезисы:

Кто сможет получить 1 тысячу гривен

Когда можно будет получить деньги

На что можно будет потратить средства

В Украине вводят новую программу поддержки для украинцев. Каждый человек сможет получить по одной тысяче гривен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей ... Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - сказал Зеленский. видео дня

Эта программа будет введена уже с 1 декабря. Эти средства будут предоставлены не только взрослым украинцам, но и детям.

Потратить средства можно будет на:

оплату украинских товаров и услуг,

коммунальные услуги,

билеты в Укрзализныце,

лекарственные средства,

украинские книги,

культурные услуги,

донаты.

Смотрите видео с заявлением Зеленского о выплате тысячи гривен каждому украинцу:

Зеленский выдачу по 1 тысяче гривен каждому украинцу / фото: скриншот

Помощь ВПЛ в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 сентября 2024 года украинцам прекратили компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Правительство рассматривает возможность продлить проект аж в 2025 году.

Ранее Главред сообщал, что переселенцы обязаны вернуть в бюджет государства ошибочно выплаченные деньги - если не соответствуют определенным критериям для получения помощи. В случае невозврата средств добровольно органы социальной защиты могут взыскать их через суд.

Накануне стало известно, что из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, в частности для ВПЛ.

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