Часть украинцев получит надбавку к пенсии в ноябре: кому и сколько добавят

В ноябре 2024 года часть украинских пенсионеров может получить надбавку к пенсии, которые зависят от их возраста и других условий.

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Кто получит надбавки к пенсиям в ноябре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В ноябре украинские персионеры могут получить надбавки к выплатам

Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет получат 300 гривен, от 75 до 80 лет - 456 гривен, а от 80 лет - 570 гривен

Надбавки также могут получить пенсионеры, которые воспитывают несовершеннолетних детей и одинокие пенсионеры, нуждающиеся в уходе

Украинские пенсионеры имеют возможность получить специальные надбавки к своей пенсии в ноябре 2024 года. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, тогда как для других нужно подать соответствующее заявление.

Пенсионеры, которые достигнут новой возрастной категории, получат повышенные надбавки уже с ноября, пишет Пенсионный фонд Украины. Надбавки к пенсии по возрасту распределены следующим образом:

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Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получат дополнительно 300 гривен .

получат дополнительно . Пенсионеры в возрасте от 75 до 79 лет получат 456 гривен .

получат . Пенсионеры от 80 лет получат 570 гривен.

Таким образом, пенсионеры, которые в ноябре достигнут 75 или 80 лет, автоматически получат увеличенную надбавку.

Условия для получения доплаты по возрасту

Надбавка по возрасту назначается только определенным категориям пенсионеров, которые соответствуют следующим критериям:

Они должны получать пенсию по возрасту. Возраст пенсионера должен быть 70 лет или старше. Общая сумма пенсионных выплат не должна превышать 10 340,35 гривны.

Важно отметить, что Пенсионный фонд Украины автоматически назначает надбавку, если пенсионер соответствует указанным условиям. То есть пожилым людям не нужно дополнительно обращаться за назначением надбавок - все процессы будут осуществлены автоматически.

Надбавка для пенсионеров с детьми

Пенсионеры, которые не работают и воспитывают детей до 18 лет, имеют право на специальную надбавку, говорится в материале издания "На пенсии". Это касается тех, кто получает пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. На каждого ребенка предусмотрена выплата в размере 150 гривен.

Надбавка для одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе

Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в помощи по уходу и получают пенсию по возрасту, могут получить специальные надбавки. Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (на 2024 год - 944 гривны).

Для оформления этой надбавки необходимо подать заявление в Пенсионный фонд с такими документами:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

заключение врачебной комиссии, подтверждающее потребность в регулярном уходе;

выписка из Пенсионного фонда об отсутствии доплаты по уходу к пенсии.

Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Напомним, в 2025 году в Украине запланировано два этапа повышения пенсий. В марте состоится ежегодная индексация, а летом возможно повышение для отдельных категорий пенсионеров, сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Также в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, предусматривающий новый механизм выплаты пенсий. Депутат Тарас Тарасенко заявил, что платежная система NovaPay от компании "Новая почта" может стать новым оператором для проведения пенсионных выплат.

Как сообщал Главред, украинские пенсионеры могут получать меньшие выплаты из-за штрафных санкций, если вовремя не сообщат Пенсионный фонд об изменениях в своем статусе, таких как трудоустройство или увольнение.

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