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Выплаты украинским беженцам: Польша предлагает изменить систему помощи

Марина Фурман
23 октября 2024, 16:42
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Сикорский предложил Шольцу передавать Украине социальные выплаты, которые получают украинцы в Германии.
Сикорский, беженцы
Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев выплат / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

На недавней встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы социальная помощь для украинцев в Германии была направлена непосредственно в Украину. Об этом Сикорский заявил в интервью TVP Info.

Польский министр иностранных дел во время разговора напомнил о двух своих визитах в ФРГ и встрече с канцлером Шольцом.

"Я предложил ему, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, которые могут составлять до €1200 в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине.", - сообщил Сикорский.

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Глава польской дипломатии во время интервью подчеркнул, "нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте".

В то же время женщины, по мнению Сикорского, должны были бы работать в Украине, платить налоги и поддерживать экономику своей страны.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика Главред

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Выплаты украинским беженцам в Европе - последние новости

Напомним, высокопоставленные чиновники Ирландии разрабатывают предложения, согласно которым с 3 марта 2025 года украинские беженцы, прибывающие в страну ЕС, не будут получать жилье. Первоначально будут выселять из государственного жилья тех украинцев, которые живут там дольше всех.

Также Норвегия прекратит автоматически предоставлять убежище украинским беженцам, прибывающим из западных областей Украины. В индивидуальном порядке будут рассматривать запросы об убежище лиц, прибывающих из Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В Норвегии считают эти регионы безопасными, поскольку они находятся далеко от линии фронта.

Доктор экономических наук Александр Гладун рассказывал, что помощь от европейских государств уменьшается, зато беженцы, по оценкам местных экспертов, делают больший вклад в местную экономику, чем страны тратят на их поддержку. И это выгодно для европейцев.

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