В Польше готовятся сбивать ракеты: Сикорский сделал важное сообщение

База в Польше является вкладом США в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

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В Польше готовятся сбивать ракеты / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В ближайшие недели на севере Польши будет открыта база противоракетной обороны НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет PAP.

"В ближайшие недели откроем базу противоракетной обороны в Редзиковом неподалеку Пуцка. Это база, о которой мы договорились с США", - сказал Сикорский.

Он также сообщил, что вел переговоры, "чтобы системы ПРО могли сбивать и российские ракеты, направленные на Польшу, а не только иранские ракеты, направленные на США".

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Отмечается, что об оперативной готовности к началу миссии новой базы, которая является частью противоракетного щита НАТО, еще в июле заявлял Йенс Столтенберг, который в то время занимал должность генсека Альянса. База в Редзиково является вкладом США в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

Может ли НАТО сбивать российские ракеты - последние новости

Напомним, ранее, пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что НАТО не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так, как делает это над Израилем.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский говорил, что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.

Он также заявлял, что Польша и другие страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Перехват ракет РФ над территорией Украины необходим, чтобы обезопасить польских граждан.

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