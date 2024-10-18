Шольц "дал заднюю": канцлер Германии не поддерживает План победы - в чем причина

Шольц не поддержал центральные пункты плана Зеленского.

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Шольц опасается эскалации конфликта / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает центральные пункты плана победы президента Владимира Зеленского, потому что опасается эскалации. Об этом пишет Bild.

Глава немецкого правительства считает приоритетной ответственность за то, чтобы война между страной-агрессором Россией и Украиной не превратилась в войну между РФ и НАТО.

Он заявил, что не изменит своего решения относительно поставок дальнобойных ракет Taurus.

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"Я не считаю такие поставки правильными, и так оно и останется", - сказал Шольц.

Согласно информации, канцлер также намерен блокировать скорое приглашение Украины в НАТО. Он сослался на резолюцию последнего саммита НАТО в Вашингтоне, когда Альянс так и не принял решение о приглашении - тогда против этого были США и Германия.

План победы Украины - последние новости

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. План победы состоит из пяти пунктов, среди них геополитические, военные, экономические и безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

В интервью британской газете Financial Times президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в США и Европе отреагировали на План победы. Зеленский сравнил их реакцию с обсуждениями поставок Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16 в прошлом, от которых на Западе сначала отказались, но потом постепенно пришли к согласию в этом вопросе.

Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он не стал уточнять, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

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