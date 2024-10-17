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В США отреагировали на представление Зеленским Плана победы Украины

Анна Ярославская
17 октября 2024, 07:52
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Ведется работа относительно Плана победы и "других мер" в контексте американской помощи Украине.
Мэтью Миллер, флаги Украины и США
Мэтью Миллер сказал, что США и Украина продолжают сотрудничать / Коллаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.ua

Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

При этом он не стал уточнять, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

"Я не собираюсь вдаваться в разные детали, кроме того, что скажу, что мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану", - сказал Миллер на брифинге.

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По его словам, также ведется работа и относительно "других мер" в контексте американской помощи Украине.

Он добавил, что Байден в телефонной беседе с Зеленским 16 октября "очевидно" затрагивал вопрос плана победы Украины в войне с РФ.

"Я уверен, что это была одна из тем разговора. И мы продолжаем сотрудничать с ними по другим мерам, которые, по нашему мнению, не входят в план, и которые, по нашему мнению, помогут Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и крепкий мир", - заявил Миллер.

План победы Зеленского - последние новости

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время. Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пять пунктов Плана победы Зеленского / Инфографика: Главред

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не все детали этого плана были публично раскрыты.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Украина планирует провести все тематические конференции по каждому пункту плана победы до конца октября.

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