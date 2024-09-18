'Они победят': в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал вопрос предоставления Украине дополнительного оружия, которое может помочь добиться успеха в войне с государством-агрессором РФ.
Как подчеркнул он в ходе брифинга в Вашингтоне, американская и британские стороны продолжат обсуждение вопроса во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на следующей неделе о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по целям на территории РФ.
"Существует ряд разных возможностей, которые вместе могут помочь Украине выиграть эту войну, и это то, что мы продолжаем предоставлять им", - сказал представитель Госдепа.
Вместе с тем он обратил внимание на то, что США продолжают оценивать, существуют ли дополнительные возможности помощи, которую партнеры могут передать Украине.
"И когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", - отметил он.
При этом Миллер добавил, что США ожидают победы Украины, а комплекс мер американской помощи поможет в этом.
"Мы ожидаем, что они (украинцы, - ред.) победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы оказывали им с начала этого конфликта. Типа помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большую часть территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", - резюмировал он.
Что такое Государственный департамент США?
Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 26 января 2021 г. Госдепартамент возглавляет Энтони Джон "Тони" Блинкен, пишет Википедия.
Ранее сообщалось о том, что Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине. Пакет военной помощи могут быть объявлены уже в этом месяце.
Напомним, ВСУ использовали практически все запасы ракет ATACMS. Источник CNN сообщил, что, по словам украинцев, в рамках досягаемости ракетного комплекса, который Киев хочет применить в глубь России, есть объекты по производству оружия, которые могут быть достойными военными целями.
Как сообщалось ранее, 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на общую сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов).
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