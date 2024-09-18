УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Они победят": в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

Алексей Тесля
18 сентября 2024, 08:50
126
США продолжают искать дополнительные возможности помощи Украине, подчеркнул Мэтью Миллер.
'Они победят': в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ
В США высказались о поддержке Украины / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал вопрос предоставления Украине дополнительного оружия, которое может помочь добиться успеха в войне с государством-агрессором РФ.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Вашингтоне, американская и британские стороны продолжат обсуждение вопроса во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на следующей неделе о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по целям на территории РФ.

"Существует ряд разных возможностей, которые вместе могут помочь Украине выиграть эту войну, и это то, что мы продолжаем предоставлять им", - сказал представитель Госдепа.

видео дня

Вместе с тем он обратил внимание на то, что США продолжают оценивать, существуют ли дополнительные возможности помощи, которую партнеры могут передать Украине.

"И когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", - отметил он.

При этом Миллер добавил, что США ожидают победы Украины, а комплекс мер американской помощи поможет в этом.

"Мы ожидаем, что они (украинцы, - ред.) победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы оказывали им с начала этого конфликта. Типа помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большую часть территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", - резюмировал он.

Что такое Государственный департамент США?

Государственный департамент США - министерство иностранных дел США, возглавляемое Государственным секретарем. Государственный департамент США был создан в 1789. Первым госсекретарем США стал Томас Джефферсон. С 26 января 2021 г. Госдепартамент возглавляет Энтони Джон "Тони" Блинкен, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что Белый дом анонсировал "существенный" пакет помощи Украине. Пакет военной помощи могут быть объявлены уже в этом месяце.

Напомним, ВСУ использовали практически все запасы ракет ATACMS. Источник CNN сообщил, что, по словам украинцев, в рамках досягаемости ракетного комплекса, который Киев хочет применить в глубь России, есть объекты по производству оружия, которые могут быть достойными военными целями.

Как сообщалось ранее, 11 сентября Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета помощи на общую сумму более 600 миллионов фунтов стерлингов (780 миллионов долларов).

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Миллер война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны

09:00 Аналитика
"Они победят": в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

"Они победят": в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

08:50 Мир
Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

07:52 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей 59327

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области 15925

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Александра Усика задержали в Польше: все подробности 10501

Александра Усика задержали в Польше: все подробности

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике 9330

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике

Последние новости

09:40

Прогремели 57 взрывов в девяти общинах: РФ массированно атаковала Сумщину

09:00

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны

08:51

"Наш президент лично решал": Александр Усик впервые прокомментировал свое задержание в Кракове

08:51

Оккупанты продвинулись в трех населенных пунктах на Донбассе — DeepState

08:50

"Они победят": в Госдепе назвали ключевую помощь для успеха ВСУ

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
08:44

"Эта красная линия будет активна, пока РФ не начнет проседать": аналитик предупредил об угрозе

08:10

Детектив "Бессмертный Трамп", или невидимка для киллеровмнение

07:52

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

07:30

В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасовВидео

Реклама
07:05

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти все нули среди С за 8 секунд

06:49

В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

06:10

Чего ждет Украина?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 сентября: Овнам - переломный момент, Рыбам - волна энергии

04:37

Чем разбавить лак для ногтей: лайфхаки спасут любой маникюр

04:00

"Довольно дерзко": как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны

03:37

Женщина нашла тайную комнату в ванной: внутри ее ждала неожиданная находкаВидео

03:00

Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка

03:00

"Хочется плакать постоянно": известная украинская журналистка перенесла сложную операцию

02:40

Раскрыта причина загадочной смерти звезды сериала "Альф"

02:25

Мощные взрывы, под завалами люди: массированная атака РФ на УкраинуВидео

Реклама
02:20

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю

01:41

"Большого ослабления РФ не хочет никто": Рустамзаде оценил, развалится ли Россия

00:37

"Я возмущен таким отношением": Зеленский рассказал подробности задержания УсикаВидео

17 сентября, вторник
23:17

Александра Усика задержали в Польше: все подробностиВидео

23:07

Признаки, указывающие на боль у кошки: когда стоит обращаться к ветеринару

22:52

Жена "Кена" Гослинга призналась, что заставило ее уйти из кино

22:02

Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского

21:59

ВСУ расправятся одними дронами: что задумал Лукашенко на границе

21:49

"Не ходила, не говорила, не ела": Наталья Могилевская рассказала правду о приемной дочери

21:41

"Хочу посниматься в кино": Алексей Панин планирует возвращение в РФ

21:40

Почему итальянцы пьют кофе стоя возле бара: хитрый секрет, который стоит знать

21:36

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

21:16

Пользователи Apple массово жалуются на iOS 18: как обновление "убивает" iPhone

21:13

Видео: Шакира ушла со сцены из-за наглого поклонника, который просунул телефон под юбкуВидео

20:53

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под МариуполемФото

20:50

Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способомВидео

20:48

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:46

Деми Мур призналась, за что измывалась и ненавидела себя в юности

20:18

Королевский дворец "отрезал" Меган Маркл от принца Гарри

20:09

Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

Реклама
19:59

Под жестким табу советской власти: почему в СССР дети любили жевательную резинку

19:47

Осы улетят сами: как навсегда избавиться от опасных насекомыхВидео

19:45

Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

19:39

Путинист Соседов взвыл из-за увольнения с российского телеканала

19:32

В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди

19:10

Спящий агент, или Чем Украине грозит новое покушение на Трампамнение

18:59

Удар для армии РФ: как разрешение США перевернет ситуацию на фронте для ВСУ

18:45

Известный певец рассказал, как Кароль обозвала его на "Голосе країни"

18:35

Кто на рисунке инопланетянин: мало кто сможет разгадать загадку за 5 секунд

18:25

Испугались ядерных угроз: у Трампа требуют прямых переговоров США и России

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять