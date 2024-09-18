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Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

Алексей Тесля
18 сентября 2024, 07:52обновлено 18 сентября, 08:34
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Продолжаются бои вдоль украинского плацдарма в Курской области, сообщает Институт изучения войны.
Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW
ВСУ дают отпор врагу на фронте / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Украинские силы продолжили атаки в Глушковском районе Курской области 17 сентября, сообщает американский Институт изучения войны.

Как сказано в отчете ISW, в минобороны РФ утверждали, что российские войска якобы отразили атаки ВСУ возле Веселого и Медвежьего, однако российские военные пропагандисты отмечают, что украинские силы пытаются окружить Веселое, наступая на его западном и восточном флангах.

В то же время продолжались бои вдоль украинского плацдарма в Курской области, однако ни украинским, ни российским силам не удалось добиться продвижение.

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По данным источников РФ, россияне продвигаются в Кореневском районе и могли захватить Успеновку и Дарьино, однако подтверждений этому нет. Вместе с тем появилось свидетельство того, как ВСУ отбивают российскую атаку западнее Любимовки.

Кроме того, один из украинских источников утверждал, что ВСУ окружили российские силы в Кремяном (восточнее Коренево), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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/ understandingwar.org

Вместе с тем войска страны-агрессора РФ продолжали атаки около Глубокого и Волчанска 16 и 17 сентября. Как пишут военные пропагандисты РФ, ВСУ контратаковали вблизи Глубокого и в районе Волчанска непосредственно к северу от Волчанского агрегатного завода, говорится в отчете.

В ISW отмечают, что это, в частности, подтверждает их оценку, что украинские силы недавно продвинулись в районе завода в Волчанске.

Screenshot
/ understandingwar.org

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщалось ранее, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

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/ Главред

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война России и Украины Институт изучения войны Волчанск Операция в Курской области
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