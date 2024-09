Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины снова заняли позиции на территории агрегатного завода в Волчанске. Там российские войска находились в блокаде в течение нескольких месяцев.

Аналитики сообщили, что их данные основываются на геолокационных кадрах, где российские военные наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе.

В отчете ISW сообщает, что 15 и 16 сентября российские силы вели наступательные действия в районе Волчанска, а украинские войска, по их данным, безуспешно контратаковали как в самом городе, так и в окрестностях Липцев и Глубокого.

Представитель группировки войск "Харьков" сообщил, что российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло. Вблизи Липцев, Глубокого, Лукьянцев и Старицы наступательных действий не ведется, однако войска остаются в этих районах и проводят внутренние ротации.

Согласно информации спикера оперативно-тактической группировки, в начале на месте находилось около 40 военнослужащих, однако он не указал точное количество заблокированных российских военных.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.