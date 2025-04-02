Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

Седокова уже даже не удивляет своими странными поступками.

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Седокова спела на собственном концерте / Коллаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Кратко:

На кого положила глаз Седокова

Что ей подарили

Певица-предательница Анна Седокова, которая месяц назад вернулась в информационное пространство после самоубийства ее третьего мужа - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, снова вышла на "охоту" за мужчиной.

Как пишут российские пропагандисты, новая "жертва" Седоковой - бывший футболист, а ныне помощник тренера в российском "Зените" Анатолий Тимощук.

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К слову, Тимощук - титулованный украинский спортсмен. О войне он говорил очень уклончиво, ограничившись простым: "хочу мира на моей земле". Он также выступал инициатором снятия санкций от УАФ.

Теперь же Седокова, оправившись после самоубийства бывшего мужа ищет нового спонсора. На своей странице в Instagram, она уже постит букеты от новых ухажеров, не стесняясь хвастаться романтическими подарками.

Седокова хвастается новым букетом / Фото Instagram/annasedokova

Седокова хвастается новым букетом / Фото Instagram/annasedokova

Анатолий Тимощук - новая жертва Седоков / Фото Википедия

Пропагандисты предполагают, что именно Тимощук - следующая жертва певицы. По сети даже якобы гуляет видео, где футболист посылает воздушный поцелуй Седоковой прямо с футбольного поля.

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Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.

Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами. Хотя это выглядело больше, как театральное представление.

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