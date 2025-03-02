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"Бояться надо": отец покойного Тиммы жестко подколол "горюющую" Седокову

Анна Подгорная
2 марта 2025, 18:53
257
Перед вечеринкой Анна Седокова в вечернем платье решила пожаловаться на жизнь - Райтис Тимма не смог промолчать.
Анна Седокова
Анна Седокова поделилась страхами - реакция Райтиса Тиммы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Краткое содержание:

  • Анна Седокова перед зеркалом рассказала, как боится людей
  • Папа Яниса Тиммы с иронией пригласил невестку обсудить этот вопрос

Певица-предательница Анна Седокова вернулась к привычной жизни после самоубийства ее третьего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, через полтора месяца. Сейчас она публикует свои фотографии, хвалится участием в различных шоу, при этом не забывая напоминать, как смерть бывшего возлюбленного подкосила ее.

К примеру, недавно в своем Telegram-канале Анна опубликовала противоречивый пост - видео, в котором она с широкой улыбкой на лице снимает себя в зеркале в полный рост в черном вечернем платье без бретелей. В таком виде она посетила вечеринку по случаю Дня рождения блогера Столярова.

видео дня

При этом в подписи к ролику Анна Седокова рассказала, как сильно страдает. Дескать людей боится, на контакт идет через силу, и все у нее совсем не радужно. "Вчера я впервые вышла из дома. Вечером. Время идет, но легче не становится. Я все так же боюсь людей. Моя жизнь - это дети и остатки работы, которые я пытаюсь собрать. Иногда я заставляю себя делать попытки быть нормальной. Запостить фото например. Я правда пытаюсь", - написала она.

Анна Седокова
Анна Седокова поделилась страхами - реакция Райтиса Тиммы / t.me/secretanna

Пост, содержание которого мало совпадает с видео, которым поделилась певица, прокомментировал в своем блоге Райтис Тимма - отец покойного Яниса. Он, как и все родственники баскетболиста, придерживается мнения, что Седокова сыграла не последнюю роль в решении спортсмена наложить на себя руки. Общение между Анной и Райтисом испортилось еще когда она и Янис были вместе, после чего она заблокировала Тимму-старшего в социальных сетях.

Райтис Тимма пригласил невестку в гости, чтобы "обсудить все". "... Я все так же боюсь людей - это пишет моя невестка!!! И это правильно - бояться надо, но поздно. Приглашаю невестку к себе в гости", - написал он и попросил передать его послание Анне Седоковой.

Райтис Тимма обратился к невестке
Анна Седокова поделилась страхами - реакция Райтиса Тиммы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raitis_timma

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Анна Седокова - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про скандалы в семье Яниса Тиммы из-за Анны Седоковой. Детали раскрыл отец покойного спортсмена, тренер по баскетболу Райтис Тимма.

Также Анна Седокова рассказала, как ее семилетний сын Гектор узнал про смерть Яниса Тиммы, который был близок с мальчиком и воспитывал его, как собственного сына.

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Кто такая Анна Седокова

Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.

Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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