Кратко:
- Про суицид Яниса Тиммы сын Анны Седоковой узнал в баскетбольном лагере
- После этого певица-предательница вывезла ребенка из столицы страны-оккупанта
После самоубийства Яниса Тиммы Анна Седокова попала в лечебницу с нервным срывом, и практически не выходила на связь. Вчера, через 50 дней после трагедии, певица все же решила нарушить молчание.
Уже сегодня она опубликовала серию сторис в Instagram, где рассказала, как ее семилетний сын Гектор узнал про смерть Тиммы - мужчины, которого он считал своим отцом, и почему прервала лечение.
"Я не помню, какой это был день в больнице. Может шестой, может девятый. Я не помню это время. Память стерла его, защищаясь. Сын был в баскетбольном лагере, мы попросили ничего ему не говорить, пока я не смогу разговаривать. Но какой-то мальчик подошел к нему и сказал: "Я знаю, что твой папа умер. И что такое суицид?" - написала Анна.
После этого Седокова увезла ребенка из Москвы в более безопасное место. Путь был тяжелым: длинные перелеты, обмороки от стресса и усталости, страх за себя и сына. Сейчас Анна Седокова, по всей видимости, находится в комфортных условиях, перестала "замирать" и готова вернуться к прежней жизни.
Смерть Яниса Тиммы - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что осенью 2024 года, после 4 лет в официальном браке, Анна Седокова подала на развод с покойным баскетболистом. Их брак официально завершился за неделю до самоубийства Яниса Тиммы.
Также стало известно, что Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом после того, как узнала про смерть бывшего возлюбленного. Певица показала, как лежит в слезах под капельницами.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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