Запроданка Седокова продолжает рыдать на камеру из-за самоубийства бывшего мужа.

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Седокова продолжает страдать на камеру / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

Что делала Седокова в сториз

Зачем она выходит в эфир

Украинская певица, которая предала свою страну и встала на сторону террористической России Анна Седокова оказалась в больнице.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, после новостей о том, что ее бывший муж Янис Тимма совершил самоубийство из-за неразделенной любви к певице, Седокова нашла в себе силы и "мужественно" вышла в сториз, чтобы показать себе под капельницами.

видео дня

"Анну Седокову увезли в больницу с нервным срывом после самоубийства Яниса Тиммы. Певица выложила видео из частной клиники, где сейчас лежит под капельницей и плачет", - жалеют запроданку пропагандисты.

Седокова пытается вызвать к себе жалость:

Похоже, что таким образом Седокова пытается сделать лояльным сообщество и максимально снять с себя вину за смерть молодого мужчины.

Отметим, что 32-летний Янис Тимма покончил жизнь самоубийством в одной из московских гостиниц, которая находится в трех километрах от дома Седоковой.

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Ранее Седокова уже выкладывала видео, в котором обратилась к поклонникам с просьбой о поддержке. На кадрах лицо артистки распухло от слез. "Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок — он маленький, он ничего не должен знать… Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я должна просто уберечь своего ребенка от этой информации…" — произнесла она.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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