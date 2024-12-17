Вы узнаете:
- Что случилось с мужем Седоковой
- Что он написал певице
Российские пропагандистские СМИ сообщили о смерти бывшего мужа скандальной украинской певицы, предательницы Украины Анны Седоковой.
Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, тело 32-летнего спортсмена Яниса Тиммы было обнаружено в подъезде в террористической Москве.
Тело спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы, передают СМИ. "Рядом лежал телефон, на заставке — номер певицы и просьба ей позвонить", — сообщает источник.
Последняя публикация Тиммы была посвящена Седоковой. Вчера, 16 декабря, Анна отметила 42-летие, и бывший муж поделился их совместным видео, где с любовью касался ее лица и смущенно отворачивался, а она улыбалась. "С днем рождения", — обратился он и добавил смайлик, обозначающий сердечко.
Сообщается, что Седокова пока не отреагировала на печальные новости.
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Ранее Главред писал о том, что 16 октября Седокова подала заявление на развод с Тиммой на судебный участок мирового судьи №150. Скандальная пара расстается без каких-либо имущественных или финансовых споров. По правилам, паре должны будут дать около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут.
Ранее также бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицы украинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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