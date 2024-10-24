Седокова резко заболела после развода со своим мужем.

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Анна Седокова распухла после развода/ коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая молчит про войну в Украине, но продолжает поддерживать связь со страной-оккупантом, опухла на фоне развода со своим мужем.

У Седоковой, по данным лживых российских СМИ, якобы на фоне стресса обострилась крапивница, а также возник отек Квинке.

"Лицо начало вздуваться, тело покрылось красными пятнами. После нескольких дней кошмара, который мне устроили, я понимала, что это неизбежно", — пожаловалась Седокова.

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Дальше, добавила она, будет хуже: необходимое певице лекарство больше не поставляют в террористическую Россию. "Это означает, что впереди будет еще страшнее и больнее", — поделилась предательница.

Седокова начала болеть после развода / Фото Скриншот

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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Ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицыукраинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

Ранее также стало известно о том, что 16 октября Седокова подала заявление на развод с Тиммой на судебный участок мирового судьи №150. Скандальная пара расстается без каких-либо имущественных или финансовых споров. По правилам, паре должны будут дать около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут.

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