6 октября Седокова подала заявление на развод с Тиммой.

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Анна Седокова снова развелась / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая молчит про войну в Украине, но продолжает поддерживать связь со страной-оккупантом, официально разводится в очередной раз.

Третий муж певицы, латвийский баскетболист Янис Тимма был супругом скандальной певицы 4 года.

Как пишет пропагандистский ресурс Стархит, 16 октября Седокова подала заявление на развод с Тиммой на судебный участок мирового судьи №150. Скандальная пара расстается без каких-либо имущественных или финансовых споров. По правилам, паре должны будут дать около месяца на примирение, после чего брак будет официально расторгнут.

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"Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние. Да, они есть", — говорила недавно Седокова.

Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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Напомним, ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицыукраинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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